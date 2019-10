Daiana Ocampo: "Después de ser madre empecé a mejorar mis marcas"

La argentina más rápida de la última Maratón de Buenos Aires elige para entrenar y correr zapatillas de la nueva colección Zoom de Nike

"Algo se despertó en mí después de haber sido mamá. Me fui sintiendo mejor y superé ampliamente mis marcas anteriores", dice Daiana Ocampo, la argentina más rápida de la última Maratón de Buenos Aires con 2h34m14s. Con esa marca, además, se convirtió en la segunda maratonista nacional más veloz de todos los tiempos. Algo que, sin duda, era impensado hace apenas tres años, cuando nació Amparo y creía que el atletismo quizás ya no podría ocupar ese rol central que tenía en su vida.

Pero pasado el embarazo, la atleta de Nike no solo pudo volver a entrenar y correr como antes sino que de a poco empezó a ver cómo la maternidad parecía impulsarla para adelante con más fuerza. Y ahora, con 27 años, logró su victoria más resonante y sueña, por qué no, con tener un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "La verdad es que no sabría decir si hay algo biológico que lo explique, pero sí que no soy la única corredora a la que le pasó. Lo que siento es que después de algo tan fuerte como ser mamá el resto deja de ser doloroso, todo lo demás pasa a un segundo plano", confiesa Daiana.

Ocampo llegó quinta en la clasificación general femenina de la Maratón de Buenos Aires, detrás de cuatro corredoras africanas. Es decir que no solo fue la mejor argentina sino que también dejó atrás a todas las otras atletas sudamericanas. "Salí a buscar de entrada el ritmo de competencia y en todo momento me sentí cómoda con el recorrido y el clima. Sabía que venía bien pero en una carrera tan larga nunca te podés confiar", señala. Como esta competencia da puntos para el ranking mundial del IAAF, Daiana sueña con clasificar a Tokio. "La marca mínima es de 2h29m30s, la bajaron nueve minutos y no la tengo. Pero puedo entrar por ránking si mejoro mi marca en el primer trimestre del próximo año", se esperanza. Por eso, junto a su entrenador Hugo Bressani están analizando en qué carrera europea les conviene ir a buscar ese logro.

A la hora de entrenar y competir, una de las cuestiones más importantes para un atleta es la elección del calzado. Y en ese sentido, Daiana no duda: en la nueva colección de la serie Zoom de Nike están las mejores zapatillas para running. Al ser una corredora de la marca, pudo contar con ellas para toda su preparación, antes de que salgan a la venta al público en general (desde hace casi un mes se podían conseguir en el Nike Store Alto Palermo y Nike Store Unicenter y a partir de hoy en el resto de los locales Nike del país).

"Para los entrenamientos más robustos como los fondos o las salidas largas usé las Nike Air Zoom Pegasus 36. Son muy cómodas y mis plantillas se adaptaron perfectamente. Y tanto para la carrera como para los entrenamientos en pista elegí las Nike ZoomX Vaporfly NEXT%", cuenta Daiana. Estás últimas son consideradas las zapatillas "más rápidas de la historia". Vienen con más espuma ZoomX para una mayor reacción e introducen una nueva capellada VaporWeave, más fuerte y liviana.

Madre y atleta de elite, la historia de Daiana Ocampo quizás no sea una de las más comunes entre las corredoras de su nivel. Y es que recién empezó a correr a los 20 años. Antes de ello, jugaba al fútbol en Fénix, el club de Pilar. La dificultad de conciliar los horarios de entrenamiento con la necesidad de trabajar la llevaron a abandonar la pelota. Y encontró en el running una actividad para mantenerse en forma y conectada con el deporte, pero manejando ella los tiempos. Hasta que se dio cuenta que corría muy rápido las distancias largas: primero arrancó con 10K, luego los 21K (sus favoritos) y ahora también brilla en la maratón. Ojalá los bracitos de Amparo puedan saludarla por las calles de Tokio el año que viene.

Con el impulso de la gran actuación que tuvo Daiana Ocampo en la Maratón de Buenos Aires, Nike Running está lanzando hoy en todo el país la renovada colección de sus zapatillas Zoom. Diseñadas con tonalidades de la gama verde neón (el color más visible para el ojo humano) y creadas con siluetas de larga duración y amortiguación, están pensadas tanto para atletas de elite como para runners amateurs que buscan mejorar su rendimiento. Con Nike Zoom Air, un sistema de amortiguación que utiliza aire presurizado para absorber mejor el impacto y la pisada, y la suave y liviana espuma Nike ZoomX, prometen romper varios récords.

La serie está compuesta por:

Nike ZoomX Vaporfly NEXT%: la zapatilla más rápida de la historia. Llega con más espuma ZoomX para una mayor reacción, e introduce una nueva, fuerte e increíblemente liviana capellada VaporWeave. Diseñadas para romper récords, este modelo gana todos los desafíos desde su creación.

Nike Air Zoom Fly 3: Ideal para alcanzar velocidad el día de la carrera, cuentan con una placa de fibra de carbono que provee una sensación de propulsión debajo del pie. Se le agrega espuma Nike React en la entresuela para un paseo duradero y elástico. Además, la capellada es transparente y ligera, ayudando al corredor a potenciar lo mejor de sí.

Nike Air Zoom Pegasus Turbo 2: este modelo tiene todo el poder de la espuma ZoomX para lograr un impulso extra en la pisada. Es el calzado más rápido y liviano para entrenar, buscando alcanzar velocidad ilimitada.

Nike Air Zoom Pegasus 36: el modelo más vendido de todos los tiempos se reinventa con una actualización en la malla que mejora la transpirabilidad. Ofrece una velocidad inigualable para las carreras diarias.

Nike Zoom Gravity: Un calzado liviano específicamente diseñado para entrenar velocidad. La propulsión de la parte delantera y la tracción de agarre en múltiples superficies se combinan para maximizar la pisada. Ideales para entrenamientos donde se busca ganar velocidad.