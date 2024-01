escuchar

La aventura más extenuante y de riesgo del deporte motor alista sus máquinas: el Rally Dakar desandará el capítulo 46 de su historial, el quinto en Arabia Saudita, que extendió el vínculo hasta 2029 para ser sede pero se abrió a la inclusión de otros países de la región para diseñar la travesía. La cita empezará este viernes y finalizará dos semanas más tarde. Será un recorrido de 7891 kilómetros, incluidos 4727 de especiales cronometrados, con los templos y los yacimientos arqueológicos de Al-Ula como punto de partida y Yanbu, a la orilla del Mar Rojo, como línea de llegada, después de transitar un prólogo y 12 etapas en 14 días.

Más de la mitad del trazado será territorio desconocido para los intrépidos que en cifra récord subirán a la rampa de largada: se registraron 778 competidores, con 20 argentinos entre ellos, que montarán 137 motos, 153 autos, 46 camiones, 10 cuatriciclos, 80 vehículos clásicos y 10 que inaugurarán la categoría Dakar Futuro. La cifra histórica de inscriptos, la novedosa etapa de 48 horas cronometradas y sin asistencia tecnológica que servirá como antesala del único día de descanso y las plusmarcas que intentarán imponer las estrellas del rally-raid, con el príncipe qatarí Nasser Al-Attiyah como bandera, hacen especial esta versión, en la que asistirán a los valientes 3 aviones, 15 helicópteros y 100 camiones.

Las motos son la clase reina del Dakar y la batalla que transitará por las piedras, las dunas y el desierto será un juego de múltiples favoritos. KTM triunfó de manera consecutiva desde 2001 hasta 2019, en un monopolio en los caminos africanos y sudamericanos: ninguna fábrica sumó más victorias que la austríaca, que el año pasado recuperó el cetro con el argentino Kevin Benavides. El salteño logró su segundo Touareg –el anterior, con Honda, en 2021- y es, como Toby Price, una de las espadas de KTM, que tendrá apenas dos pilotos oficiales, pues Matthias Walkner (ganador en 2018) se repone de una operación de tibia, peroné y tobillo izquierdos, tras un accidente que sufrió el 5 de diciembre, un mes antes de la partida.

Vuela Kevin Benavides en la arena saudita: el salteño es el último ganador del Dakar en motos y uno de los dos pilotos oficiales de KTM en 2024. A.S.O./H.Cabilla - Horacio Cabilla

La casa austríaca tiene a dos marcas satélites, que al final del recorrido se unen para apuntalar al mejor clasificado de las tres factorías: el británico Sam Sunderland (vencedor en 2017 y 2022) y el australiano Daniel Sanders son los defensores de GasGas, mientras que Luciano Benavides, campeón mundial de rally-raid en 2023, es el único desafiante que presentará Husqvarna. La división de piezas es una estrategia, como también el lote compacto que ofrecerá Honda en pos de festejar como lo hizo en 2020 y 2021 con Ricky Brabec y Kevin Benavides. Además del estadounidense que celebró en el primer episodio en Arabia Saudita, la estructura japonesa alineará a los chilenos Pablo Quintanilla y José Cornejo, el estadounidense Skyler Howes, el francés Adrien Van Beveren y el español Tosha Schareina.

Una nueva aventura

Dieciséis apellidos ganadores tiene el Dakar en motos. El máximo vencedor es Stépanhe Peterhansel, con seis victorias –el único piloto que triunfó tres veces consecutivas, entre 1991 y 1993, con Yamaha–, y el último en encadenar un doblete fue el español Marc Coma, en 2014 y 2015, con KTM. Kevin Benavides puede replicar este año al catalán.

La marca del príncipe qatarí

El Dakar es un desafío de máxima complejidad y Nasser Al-Attiyah eleva la vara del reto para 2024. El príncipe qatarí, que participará este año en la especialidad skeet de tiro en los Juegos Olímpicos de París –en Londres 2012 obtuvo una medalla de bronce–, calibra la mira para la carrera que lo exhibe ganador en seis ocasiones, mientras la nueva aventura combina la amenaza de los rivales y la apuesta propia: después de ganar las dos últimas citas con Toyota, intentará retener el Touareg con un Hunter desarrollado por Prodrive, estructura que tiene experiencia en el Mundial de Rally, la Fórmula 1 y Le Mans.

Un equipo de altísimo nivel, porque además de a Al-Attiyah presentará al francés Sébastien Loeb, nueve veces campeón mundial de rally y escolta del qatarí en 2022 y 2023, y al español Nani Roma, ganador en 2014 en autos y diez años antes en motos. Ganar tendría múltiples aristas para el príncipe: lo haría con una cuarta fábrica, ya que se impuso con Volkswagen, Mini y Toyota, y se uniría a las leyendas Ari Vatanen y Pierre Lartigue, únicos que triunfaron en tres carreras consecutivas en autos.

El príncipe qatarí Nasser Al-Attiyah dejó Toyota para treparse a un Hunter y pretende la tercera victoria en cadena, que sería un récord en autos. FRANCK FIFE - AFP

Audi, con el modelo RS Q híbrido –más ligero y aerodinámico que el coche debutante de 2023– batallará con Peterhansel, dueño de la plusmarca de 14 éxitos, entre motos y coches, y con el español Carlos Sainz, que conquistó tres Dakar y ostenta dos coronas de rally mundial. El sueco Mattias Ekström, dos veces monarca en Turismo alemán (DTM), completará la alineación de la escuadra germana que en 2026 desembarcará en la Fórmula 1. Por su parte, Toyota no declinará en la pulseada, aunque ya no presente a Al-Attiyah: el sudafricano Giniel De Villiers (ganador en 2009, el primero en Argentina), el brasileño Lucas Moraes (tercero en 2023, en su estreno) y el saudita Yazeed Al-Rahji son las espadas de la fábrica japonesa. “Ganar es la única opción, no sólo para mí, sino también para muchos pilotos. Pero no se puede ganar en un día; se necesita mucho tiempo y experiencia”, resaltó Al-Rahji, que competirá por décima vez.

Carlos Sainz, tres veces ganador del Dakar y bicampeón mundial de rally, aspira a la victoria con Audi. Audi Communications Motorsport - Audi Communications Motorsport

El enigma en el Empty Quarter

El inmenso desierto del Empty Quarter será escenario de la enigmática etapa de 48 horas cronometradas, la novedosa experiencia que tendrán que sortear los competidores. Se tratará de un parcial doble, de 781 kilómetros totales y 572 de velocidad, con rutas diferentes: autos y camiones cubrirán un recorrido y motos y quads desandarán otro. Los pilotos partirán por la mañana, como es habitual, y a las 16 horas se les ordenará dirigirse al vivac más cercano –habrá ocho–, donde podrán reparar averías y descansar, aunque no elegir a sus compañeros de comedor ni de taller. Al día siguiente retomarán la marcha en sentido contrario y al finalizar la etapa conocerán el resultado, ya que no dispondrán de dispositivos electrónicos ni teléfonos durante las dos jornadas.

La organización del Dakar presenta un nuevo reto para los participantes: la etapa 48 horas cronometradas en la inmensidad del Empty Quarter. FRANCK FIFE - AFP

“Un vivac será un auto médico, uno de la organización, una carpa, una bolsa de dormir, comida y fuego. Nada más. No tendrán teléfono ni contacto con el exterior, no sabrán la posición del resto de los rivales...”, comentó el director del Dakar, el francés David Castera. Un desafío para la conducción y la navegación, y también para la resistencia, porque la jornada anterior a las 48 horas cronometradas será de 645 kilómetros, aunque apenas 118 de prueba especial.

El Rally Dakar tiene como principal consigna cruzar la meta. La victoria es cuestión de unos pocos elegidos.

LA NACION