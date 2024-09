De qué murió Totó Schillaci

Escuchar

El recordado exfutbolista italiano, Salvatore “Totó” Schillaci, falleció este 18 de septiembre a los 59 años en su ciudad natal de Palermo, capital del estado de Sicilia, donde murió de un cáncer de colon por el que recibió tratamiento en la última parte de su vida.

El ganador del Botín de Oro como goleador del mundial Italia 1990 fue apodado “el salvador de la patria” durante aquella competición, donde la Azzurra terminó tercera y Schillaci, que llegó como delantero suplente proveniente de la Juventus, se convirtió en una revelación al anotar seis tantos —uno ante la Argentina en semifinales— en los siete partidos disputados por su seleccionado.

Por eso fue recordado como “héroe de las noches mágicas” (en referencia a la inolvidable canción de esa Copa del Mundo) por la selección italiana en su cuenta oficial de X. “Totó Schillaci, jugador-símbolo del Mundial-1990 en Italia, falleció este miércoles a los 59 años”, indicó en tanto la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), que precisó que en su honor se guardará un minuto de silencio en todos los partidos que se disputen en la península itálica desde este miércoles al domingo.

De esta forma, la nación le rendirá homenaje al jugador, que en su país vistió las camisetas de equipos como el Torino, el Inter de Milan y la mencionada Juventus. En la cuenta de La Vecchia Signora, equipo con el que Totó celebró la Copa Italia 1990 y la Copa UEFA, publicaron una foto de su época como jugador, con el sencillo texto: “Adiós Totó”.

Tras su retiro profesional en 1999, Schillaci se inclinó por otras pasiones ajenas al fútbol: el cine y la TV. Participó del reality show “La Isla de los Famosos”, en el que terminó tercero, y más adelante actuó en las películas Love, Lies and Football e Il mio amico. También escribió su autobiografía, Il gol è tutto (“El gol es todo”). En 2000, Salvatore volvió a su Sicilia natal, donde abrió un centro deportivo en Palermo, y se hizo cargo de la escuela de fútbol “Louis Ribolla”, viviendo desde entonces en la ciudad donde falleció este miércoles.

“Adiós Totó, estarás para siempre en nuestros corazones”, le dedicó su familia, formada por su esposa Bárbara, y sus hijos Jessica, Mattia —que tuvo con su primera esposa Rita Bonnacorso— y Nicole, en las redes sociales del exdelantero. Schillaci había sido internado a principios de este mes en el Hospital Civil de Palermo por un cáncer en el colon. En las últimas horas, el cuadro se agravó y tuvo como desenlace su muerte.

“Me operaron dos veces”, contó sobre su padecimiento en enero de este año en su última entrevista, realizada con el Corriere della Sera, mientras se sometía a estudios en una clínica privada de Palermo: “Seis meses después me encontraron una manchita en la cervical, me la quemaron hace una semana con radioterapia y tengo controles. Pero me siento bien, querría continuar viviendo”.

En su última entrevista, Totó Schillaci destacó el apoyo de su esposa Bárbara en el tratamiento por su cáncer de colon

Schillaci se refirió entonces al momento, a mediados de 2022, en que se enteró del tumor que acabaría costándole la vida: “El mundo se me cayó encima, caí en una depresión, tenía miedo de morir. Me vino de todo a la mente”. Pero también destacó que el apoyo de su esposa, Bárbara, lo ayudó a recuperarse: “Fue tanto. Es mi médica personal, en todo. Estuvo siempre cerca de mí: yo no quería salir, estaba deprimido, sufrí, tuve dolores. Ella estaba, me tomó del pelo y me dijo que me reconectara con la vida. Fue una guerrera, me tuvo en pie”.

