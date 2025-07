La increíble recuperación de Alex de Miñaur para ganar el ATP 500 de Washington y el gran gesto con Alejandro Davidovich Fokina

El título del ATP 500 de Washington del australiano Alex de Miñaur trajo varias particularidades. No sólo mostró todo su talento, sino que quedó bajo las luces por un gran gesto ante su rival, Alejandro Davidovich, por un tremendo punto que derivó en su coronación y porque su victoria, después de casi 3 horas de batalla, le permitió subirse al número 8 del mundo en el ranking ATP.

“Quiero empezar diciéndole a Alejandro, aunque ya se lo he dicho muchas veces tanto a él como a su equipo, que está yendo por la dirección correcta. Te mereces este título y muy pronto vas a tener uno, ese momento está a punto de llegar. Hoy lo has merecido, pero he tenido suerte. Eres un gran jugador, un gran competidor, nadie en el circuito quiere enfrentarse a ti, así que tranquilo porque este no es el final, simplemente hoy no se ha dado“, mencionó De Miñaur, que tras la ceremonia de cierre siguió hablando sobre su vencido: “Fue un momento muy duro. Lo sentí mucho por él. Sabía que dijera lo que dijera, no iba a poder mejorar la situación. Sólo quería decirle lo gran jugador que es. Es un jugador increíble, alguien contra quien nadie quiere enfrentarse. Traté de hacer que el momento fuera un poco menos duro, pero sé que va en ascenso. Todo su equipo lo sabe, todos en el circuito lo saben. Va a ser un rival muy peligroso en la gira sobre pista rápida”, aseguró De Miñaur, que trató de consolar a un desolado Davidovich. Sucede que el español acumula un historial cruel de un jugador en finales: perdió las cuatro que disputó.

🤯 Alex De Miñaur es campeón del ATP de Washington y este punto lo recordará siempre pic.twitter.com/IV0kxgyxjf — Set Tenis (@settenisok) July 28, 2025

El australiano consiguió una increíble victoria por 5-7, 6-1 y 7-6, luego de salvar tres puntos de partido con su servicio en el 4-5 del último set. Contra las cuerdas, De Miñaur estuvo a milímetros de la derrota en el tercer punto de partido del español, pero un globo en defensa cayó en la línea y lo ayudó a dar vuelta al punto -gracias a un revés cruzado- y al partido. Una tremenda recuperación, porque llegó estar 5-2 abajo en el tercer parcial.

“Estaba 100 % seguro de que el globo se iba afuera, y para ser honesto, me sorprendió no escuchar que lo cantaran. Estaba esperando que el juez gritara ‘¡afuera, afuera, afuera!’, y de repente no hubo nada, y pensé: ‘¡vaya, sigo en el punto!’. En ese momento sentí que los astros se habían alineado. Sentí que eso significaba que este partido era para mí, y solo tenía que seguir luchando hasta el final”, explicó De Minaur.

De Miñaur consuela a Davidovich Fokina 😪pic.twitter.com/vO4zDfGV5u — Set Tenis (@settenisok) July 28, 2025

Tras saludarse en la red, en donde quedó en evidencia la buena relación que tienen entre ambos, Davidovich se sentó en el banco con la idea de salir lo más rápido de la escena. No quería participar de la ceremonia y solo atinó a esconderse detrás de su toalla. El malagueño estaba bajo el ojo de las cámaras con una frustración patente. Mientras tanto, De Minaur ponía su autógrafo al lente de otra cámara, dejando un registro de su inolvidable triunfo, agónico, al límite.

Lo mejor llegó al final: el oriundo de Sidney decidió romper el protocolo y se sentó junto al español en el banco. Uno pegado al otro. No se escuchó lo que decían, pero el lenguaje gestual dio a entender que fue mucho más que un consuelo el que intentó trasladarle el australiano al español. Más bien, la idea de que bien pudo Fokina haber ganado el título que hacía minutos ya estaba en poder del campeón.

La victoria supone un cierre de círculo para el australiano, que en 2018 perió la final de Washington D.C. ante Alexander Zverev con 19 años. “Es algo que tiene esta cancha. Lo hice en 2018 contra Rublev y, sinceramente, sabía que podía hacerlo”, dijo el australiano, que salvó cuatro puntos de partido contra Andrey Rublev ese año.

Alex De Miñaur se quedó con el Abierto de Washington después de una dura batalla con Alejandro Davidovich SCOTT TAETSCH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El DC Open es el décimo título en la carrera del australiano y el tercero de la categoría ATP 500 después de los conquistados en Acapulco en 2023 y 2024. Sus otros siete son ATP 250. Mientras que Davidovich, buscaba estrenar su vitrina en ATP en la tercera final que disputaba este año y la cuarta de su carrera, después de las de Delray Beach Open y del Abierto Mexicano este 2025 y la del Masters 1000 de Montecarlo en 2022.

“Quiero felicitar a Alex, merece la victoria, ha luchado cada pelota y me ha llevado al límite. Felicitaciones a su equipo y felicidades por esta semana fantástica y por volver al Top 10. También tengo que darle las gracias a mi equipo y a mi mujer, que me apoyan cada día. No es sencillo apoyarme cada día, porque es duro, pero muchas gracias. A mi equipo: teníamos mucho trabajo que hacer antes de empezar la temporada. Nos marcamos entrar en el Top 20. Esta semana no hemos conseguido el trofeo, pero hemos seguido empujando hacia nuestros límites y hemos logrado entrar entre los 20 mejores del mundo”, dijo Davidovich que ingresó por primera vez en su carrera en el selectivo Top 20 del ranking ATP (N.19), según la clasificación publicada este lunes.