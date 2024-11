El divertido blooper de Franco Colapinto con Bizarrap y Duki que hizo reír a todos: “Vivo en mi mundo”

En el Gran Premio de México de Fórmula 1, Franco Colapinto recibió la visita especial de Bizarrap, Duki y Nicki Nicole, quienes brindaron entrevistas desde boxes en la previa a la carrera principal. Ya en ese momento, el pilarense de 21 años adelantó que se vendría un pódcast llamado Team Torque, que por primera vez se haría en español para el canal oficial de Williams Racing en YouTube. Apenas se publicó el video, se viralizó un blooper del piloto en las redes sociales que hizo reír a más de uno.

En el marco del Gran Premio de Brasil, las redes sociales de Williams Racing compartieron una divertida charla entre el piloto pilarense; las estrellas musicales, Bizarrap, Duki, Nicki Nicole; y el humorista, Luquitas Rodríguez. “Bienvenidos a esta edición especial de Team Torque de Williams, por primera vez en español, así que es un momento histórico”, introdujo Colapinto.

En un fragmento del diálogo, el patrocinador de Williams contó cómo nació la idea de cubrir su identidad con gorra y lentes oscuros, y rememoró el momento en el que conoció a Duki por primera vez. Colapinto, que se perdió gran parte de lo que sucedía en el país producto de perseguir su sueño en Europa, respondió con un divertido blooper que hizo reír a todos en la mesa.

“Justo la primera vez que fui al Quinto Escalón lo conocí al Duki”, manifestó Bizarrap, en relación con el evento de batallas de freestyle que se realizaba en el Parque Rivadavia, en el barrio porteño de Caballito, antes de la época de pandemia.

“¿Ahí se conocieron? El Quinto Escalón. Pero pará, ¿qué es el Quinto Escalón? ¿Es el programa de Guido Kaczka?”, consultó Colapinto haciendo referencia a Los 8 escalones de los tres millones que se emite por eltrece. Todos estallaron de risas e incluso Luquitas Rodríguez aseguró que era “el mejor clip del año”. “Se conocieron en la puerta de los parecidos de Guido Kaczka”, añadió el humorista para molestarlo.

En su defensa, Franco respondió entre risas: “Los 8 escalones...8,5,3, por ahí era”. Duki tardó en darse cuenta del error: “Tiró la de Guido Kaczka y no me di cuenta, ahora me acordé del programa”.

El Team Torque de Williams Racing (Captura: YouTube/WilliamsRacing)

Para quienes no están en tema, el Quinto Escalón era un evento en el que jóvenes raperos se juntaban a desafiarse en batallas de freestyle y del cual salieron muchos de los artistas de la escena actual de la música urbana como Duki, Bizarrap, Ysy A, Paulo Londra, Wos, Trueno y Lit Killah, entre otros. Por otro lado, Los 8 escalones de los tres millones es un programa de entretenimiento en el que los participantes ponen a prueba su conocimiento para llegar a la gran final y quedarse con el dinero que se entrega de premio.

“No tengo idea de nada, vivo en mi mundo”, concluyó Colapinto para su defensa y Bizarrap procedió a explicarle qué era el Quinto Escalón.

Cabe destacar que Franco Colapinto no tuvo una adolescencia como la del resto de sus pares en la mesa, y esto es porque a sus 14 años se mudó a Europa para convertirse en piloto. Este cambio pudo haberlo alejado de diferentes situaciones que se vivieron en el país desde hace 10 años hasta el presente.