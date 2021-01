El emotivo recuerdo de José Horacio Basualdo sobre su relación con Diego Maradona Crédito: Instagram

21 de enero de 2021

El exjugador, de Boca y Vélez, entre otros, José "Pepe" Basualdo habló de la amistad que tenía con Diego Maradona, recordó el día que conoció al astro argentino, contó el regalo sorpresa que le hizo el diez cuando nació su hijo y explicó el impacto del doping en el mundial del ´94.

"Tuve la suerte que primero él me consideró amigo, entonces gracias a eso me consideré amigo de él. Fui de los amigos que lo miramos de afuera", dijo Basualdo sobre la relación que tuvo con Maradona.

Respecto al día que conoció a Diego, el exvolante contó que fue cuando representó al seleccionado argentino en la Copa América de Brasil ´89, equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo.

"Vino Bilardo de la nada y me dijo si conocía a Diego. Le dijo que no, se dio vuelta y se fue. Cuando entra Diego yo estaba de espaldas y cuando lo escuché ni me moví. Al rato viene Bilardo y me sentó al lado de Maradona y nos presentó", recordó Basualdo.

Luego, Basualdo afirmó que el astro le dijo que era el ídolo de su madre al lograr el ascenso con Mandiyú. "Mi mamá es correntina y como ascendiste con Madiyú, sos el ídolo de ella", le dijo Maradona a Pepe en aquel momento.

"Lo que tenía Diego no se puede explicar. El día que nació mi hijo Juan no le dije a nadie. Cuando llegué me agarra Maradona y me dice: ´¿Cómo no vas a decir que nació tu hijo? La próxima vez me decís porque tengo que saber todo´", remarcó Basualdo.

Seguidamente, el exvolante rememoró lo sucedido luego del entrenamiento: "Llegué a mi casa y era una florería. Las había mandado Diego, y era por eso que me lo dijo. Era muy agradecido".

Sobre el golpe del doping positivo de Maradona en Estados Unidos ´94, Basualdo afirmó: "Fue muy difícil, estábamos todos desorientados porque no todos sabían. Nos fuimos acercando todos a la habitación de Diego y ahí nos enteramos que le había dado positivo el doping. El solo decía la famosa frase de que le cortaron las piernas".

A continuación, Basualdo contó el impacto de la noticia tanto para el entrenador Alfio Basile como para el resto del plantel. "El mundial se nos terminó ahí. Nosotros queríamos jugar por Diego, no alcanzó, pero nosotros queríamos seguir por él", resaltó el exfutbolista.