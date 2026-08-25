El encuentro entre Leandro Paredes y Carlitos Tevez que dio de qué hablar: qué se regalaron

El mediocampista de Boca Juniors, Leandro Paredes, protagonizó un encuentro emotivo con Carlos Tevez durante este martes. El actual capitán del equipo de La Ribera, quien transita la etapa final de su recuperación por una inflamación en el isquiotibial izquierdo, aprovechó su tiempo libre para visitar al exjugador, hoy sin club tras su etapa como director técnico en Talleres de Córdoba. El suceso generó un fuerte impacto entre los hinchas xeneizes, quienes valoran el vínculo histórico entre dos figuras.

La reunión incluyó un intercambio formal de camisetas, donde Paredes entregó la número cinco que utiliza en la actualidad, mientras que Tevez correspondió con la emblemática número diez, dorsal que vistió durante la obtención de la Superliga 2019-20. Ambos futbolistas estamparon firmas y dedicatorias personales en las prendas. Paredes publicó la imagen del momento en su cuenta oficial de Instagram bajo la palabra “Fenómeno”, acompañada por los colores azul y oro. Luego, Tevez la republicó y agregó “Crack”.

Paredes y Tevez intercambiaron camisetas y elogios Capturas Instagram

Este gesto profundiza una relación de larga data, ya que la historia entre ambos comenzó hace dos décadas. Durante la final de la Copa Libertadores 2004, una secuencia de video viralizada recientemente mostró a un joven Carlos Tevez sentado en la salida del túnel hacia el campo de juego de la Bombonera. A su lado, los espectadores identificaron a un pequeño Leandro Paredes de diez años. Aquella escena ocurrió mientras el delantero sufría una suspensión que le impidió disputar la definición contra el Once Caldas.

En 2004, Mariano Closs confundió a Paredes con "una nena"

La madre de Paredes, Myriam Benítez, aportó datos clave sobre la influencia de Tevez en la carrera de su hijo. En una entrevista con LA NACION, Benítez relató que cuando Barcelona intentó contratar a Leandro durante su etapa en las infantiles, el Apache ofreció asesoramiento fundamental. Según el testimonio de Benítez, Tevez evitó que la familia cayera en promesas engañosas de intermediarios. El apoyo del ídolo resultó determinante para que el joven futbolista continuara su formación dentro del club antes de su salto definitivo al fútbol europeo.

Tevez fue etiquetado por una cuenta fan y decidió repostear sus encuentros y similitudes con Paredes Instagram (@carlitostvzfans)

Las trayectorias profesionales de ambos futbolistas presentan coincidencias notables más allá de sus raíces en Boca Juniors. Ambos vistieron la camiseta de la Juventus en Italia, además de que sus retornos a la institución de la Ribera marcaron hitos de madurez profesional. Tevez regresó al club de sus amores a los 31 años tras disputar una final de la Champions League. Bajo una lógica similar, Paredes efectuó su retorno a la misma edad, ya consagrado como campeón mundial con la selección argentina y tras un recorrido por AS Roma.

El encuentro reavivó la nostalgia de los seguidores xeneizes. La postal no solo simboliza el traspaso de mando entre generaciones, sino que evidencia un respeto profesional mutuo consolidado durante 20 años. Las redes sociales funcionaron como canal principal para difundir esta historia que une el pasado glorioso de la década de 2000 con el presente del equipo conducido por el mediocampista.