El equipo de River ante Arsenal, por la Copa de la Liga: con los regresos de Montiel y Angelieri y sin Ponzio

River tendrá la oportunidad de recuperar en Sarandí, ante Arsenal, los dos puntos que se le escaparon ante Racing, en el empate sin goles en el Monumental. Para el encuentro de este sábado, por la 8va. fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional, Marcelo Gallardo recuperará a Gonzalo Montiel y Fabrizio Angileri, los laterales titulares, pero perdió a Leonardo Ponzio, por una molestia muscular.

Gonzalo Montiel fue incluido en la noche del jueves en la lista de concentrados que entregó River, al igual que Fabrizio Angileri. Montiel, lateral derecho titular, se recuperó de un desgarro en el gemelo, seguido de una mononucleosis que lo marginó del equipo después de la segunda fecha, triunfo por 3-0 sobre Rosario Central. El entrenador Gallardo debe definir si ya le devuelve la titularidad o mantiene en la formación a Alex Vigo, aunque todo indica de que Montiel sería titular.

Fabrizio Angileri, que no jugó la fecha pasada por el fallecimiento de su padre, volverá a ser de la partida en lugar de Milton Casco. O podría ingresar por Vigo y (aunque no juegue Montiel) que se corra Casco al lateral derecho. Sin embargo, quedó al margen el volante Leonardo Ponzio, que se entrenó este jueves de manera diferenciada por una dolencia muscular.

El experimentado mediocampista, con menos lugar en el equipo en el último tiempo, padeció una contractura en el isquiotibial izquierdo y debió practicar en soledad en el predio River Camp, en Ezeiza. “Vamos a ver cómo estamos en junio o en diciembre, pero este puede ser mi último año como jugador. No creo que pase de diciembre. Disfruté mucho y todo tiene un final. Hay que saber cuándo parar”, comentó Ponzio hace unas semanas en radio La Red.

Entrenamiento de river Twitter @RiverPlate

El otro futbolista que no realizó trabajos a la par de sus compañeros fue el paraguayo Robert Rojas, que se está recuperado de un desgarro.

Gallardo dejó en claro, en la última conferencia de prensa de entresemana, la importancia que tienen sus laterales en la estructura de River: “Montiel está mejor. Entrenó con normalidad y calculo que no tendrá problemas para ser parte de la convocatoria el sábado. Argentina no ha sido un país que desarrolle laterales con frecuencia. Nuestros laterales son muy importantes para nuestra idea de juego. Tenemos una búsqueda constante de posibilidades porque dependemos de esa jerarquía del futbolista, del aporte que nos puedan dar. En el fútbol de hoy los laterales son muy importantes. La potencialidad que tengas en ataque depende de su los utilizás o no y a mi me gusta utilizarlos y tener laterales con proyección”.

Solucionado un problema personal, Fabrizio Angileri volvería a ser titular en River Archivo

Fue una semana en la que Gallardo volvió a conversar con el colombiano Santos Borré ya que se le cayó una nueva oferta del fútbol brasileño: ante las dudas del centrodelantero, Gremio retiró la oferta. “El tema de Borré es muy personal. Él se tiene que tomar el tiempo para tomar una decisión. Hablo mucho con él y esa fue una opinión sobre lo que haría yo en la posición de él. Lo único que le dije es que todo lo que decida, que lo haga convencido de lo que quiere hacer. Si no estaba convencido de nada, que no tome ninguna decisión. Eso es lo que le dije. De acuerdo a las posibilidades que tenga, creo que va a poder elegir. Después decidirá qué quiere hacer. Lo importante es que esté tranquilo”.

Borré vivió otra semana con tensión por la oferta que rechazó Gremio, pero Gallardo habló con él y lo tranquilizó Diego Haliasz / Prensa River

Los posibles nombres para jugar con Arsenal en un esquema 4-3-3: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Alex Vigo, Jonatan Maidana, Paulo Díaz y Fabrizio Angileri; Nicolás De La Cruz, Enzo Pérez y Agustín Palavecino; Matías Suárez, Rafael Santos Borré, Julián Álvarez.

Además quedaron concentrados: Enrique Bologna, Germán Lux, David Martínez, Milton Casco, Bruno Zuculini, José Paradela, Jorge Carrascal, Federico Girotti y Agustín Fontana. El plantel de River se entrenará este viernes por la tarde y posteriormente quedará concentrado en el Hotel Faena.

LA NACION