Paulo Dybala, entre las disculpas por armar una cena con compañeros de Juventus y ¿una sanción que le impedirá volver a jugar ante Torino?

Paulo Dybala, delantero de Juventus, pidió disculpas públicamente este jueves por participar en una reunión nocturna junto a dos compañeros de equipo, el brasileño Arthur Melo y el norteamericano Weston McKennie, en casa de ese último. “Me equivoqué y pido perdón”, dijo Dybala en su cuenta de Instagram. La reunión se interrumpió cuando la policía llegó al lugar alertada por los vecinos y multó a los participantes, que fueron alrededor de diez personas, según informó la agencia ANSA. En Italia rige el toque de queda desde las 22 para limitar la circulación y disminuir el aumento de casos de coronavirus. Y la policía llegó a la casa de McKennie a las 22.30.

La prensa italiana habló de una “fiesta”, según aportó un cable de la agencia AFP, pero Dybala quiso aclarar que era una cena, aunque pidió igualmente disculpas por haber contravenido las normas vigentes en Italia y el Piamonte contra la pandemia del Covid-19, una enfermedad que el ex Instituto sufrió el año pasado. Dybala, que no juega desde que se lesionó la rodilla izquierda a principios de enero frente a Sassuolo, iba a estar en la consideración de Andrea Pirlo para volver a jugar en el clásico de Turín, en su visita ante Torino este sábado, por la 29° fecha del Calcio, pero esta situación podría exponerlo a una sanción del club turinés.

Paulo Dybala tiene una buena relación con Andrea Pirlo, el entrenador de Juventus, que lo apoyó en un momento difícil para el argentino en 2020; iba a volver a estar en la consideración para el clásico con Torino Reuters

“Cometí un error al quedarme a cenar fuera. No era una fiesta, pero cometí un error igualmente y me disculpo”, escribió Dybala en Instagram. Los tres jugadores, como los demás participantes en esa reunión, recibieron una multa económica, publicaron varios medios italianos. Enterado de lo sucedido, el club convocó a los futbolistas involucrados para que den una explicación tras la cual no se descarta que les aplique una sanción disciplinaria, aunque todavía no ocurrió.

El argentino había sido protagonista de una campaña contra el Covid-19 en Piemonte tras haber contraído el virus al igual que su pareja, Oriana Sabatini, hace poco más de un año y en los primeros meses de la pandemia.

No venía siendo su mejor temporada y esa lesión del 10 de enero le sumó preocupación a Dybala. A los 42 minutos del partido que Juventus le había ganado 3-1 a Sassuolo por la 17a fecha de la Serie A, el delantero cordobés fue reemplazado por un dolor en la rodilla izquierda, tras chocar con Hamed Traore. Intentó seguir, pero a los pocos minutos cayó en el campo para ser asistido. Se retiró caminando y tras una breve charla con el técnico Andrea Pirlo se dirigió al vestuario.

Hasta ahí, Dybala había sido titular en el torneo italiano en ocho encuentros y en seis estuvo en el banco. Había logrado disputar 647 minutos del máximo de 1440. Y había convertido dos goles: uno en el 4-1 a Udinese y otro en el 3-1 a Genoa. En diciembre de 2020, unos problemas musculares también lo habían dejado al margen de un encuentro.

Paulo Dybala se retira lesionado del campo de juego ante la mirada de Andrea Pirlo, durante el partido que disputaron la Juventus y el Sassuolo. Fue el 10 de enero de 2021. No volvió a jugar. Marco BERTORELLO / AFP

El 2020 había pasado en blanco para Dybala en el seleccionado argentino. Convocado para las dos dobles jornadas de las eliminatorias, había sido excluido en ambas por un cuadro gastrointestinal y presentar síntomas generales genitourinarios.

Bonucci dio positivo

Por su parte, la Juventus anunció que su defensor Leonardo Bonucci ha dado positivo al coronavirus tras haber estado concentrado con la selección de fútbol italiana, donde varios miembros del cuerpo técnico dieron positivo el miércoles. “El jugador se ha aislado en su domicilio”, añadió el club de Turín, que no podrá contar el sábado en el derbi contra el Torino con dos de sus defensas: el italiano Bonucci y el turco Merih Demiral, también positivo con su selección y que volvió el jueves a Italia en un vuelo sanitizado para seguir una cuarentena en el hotel de la Juventus.

Leonardo Bonucci, defensor de Juventus, no podrá jugar por tener coronavirus; fue en el viaje con la selección italiana Reuters

La Federación Italiana anunció el miércoles por la noche, después de la victoria frente a Lituania (2-0), que cuatro miembros del equipo técnico habían dado positivo por coronavirus. Uno de ellos estaba ya de vuelta en Italia antes del partido por tener malestar en la garganta, mientras que los otros tres fueron aislados de inmediato.

Según anunció la federación, el último test colectivo realizado en el marco del protocolo de la UEFA el lunes en Sofía, el día después del partido contra Bulgaria (0-2), arrojó resultados negativos de todos los componentes de la expedición italiana. Entre los internacionales italianos, más allá de Bonucci, los test que se fueron conociendo este jueves tras regresar a su país fueron negativos.

Nápoli confirmó los negativos de Lorenzo Insigne, Alex Meret y Giovanni Di Lorenzo, igual que el Milan con el arquero Gianluigi Donnarumma. Los tres internacionales del Inter (Nicolo Barella, Stefano Sensi, Alessandro Bastoni) se entrenaron de manera individual a la espera de sus resultados, según La Gazzetta dello Sport. El Sassuolo decidió que sus internacionales italianos (Manuel Locatelli y Domenico Berardi) no jugarán con el equipo el sábado ante la Roma, por precaución.

