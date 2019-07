Giovanni Moreno festeja luego de anotar el segundo gol para el Shanghai, que terminaría venciendo por 5-3 a Guangzhou.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de julio de 2019 • 18:09

Mientras algunas ligas europeas comienzan sus temporadas, en Asia siguen con la acción. En uno de esos partidos, el colombiano Giovanni Moreno (ex Racing y desde hace varios años en el Shanghai Shenhua, el exclub de Carlos Tevez) anotó un gol de antología. Fue el 2-1 parcial de su equipo, que terminó imponiéndose por 5-3 frente a Guangzhou R&F.

Lisandro Martínez y Lisandro Magallán, campeones en Ajax

La estructura del campeón holandés parece no resentirse pese a haber perdido a De Jong y De Ligt, vendidos a Barcelona y Juventus, respectivamente. El equipo de Amsterdam se impuso en el tradicional partido por la Supercopa holandesa, que abre la temporada. Fue 2-0 frente a PSV Eindhoven, gracias a los goles del danés Kasper Dollberg y del holandés Daley Blind, ex futbolista de Manchester United. Martínez, ex jugador de Defensa y Justicia formado en Newell's Old Boys, disputó todo el partido, mientras que Magallán reemplazó a Blind a siete minutos del final.

Sin Messi y con muchos juveniles, Barcelona ganó en Japón

Como parte de su agenda de compromisos publicitarios, Barcelona viajó a Kobe, Japón, para jugar frente al Vissel, de esa ciudad. Es el equipo en el que juegan tres ex blaugranas: David Villa, Andrés Iniesta y Sergi Samper. Estuvo en juego la Rakuten Cup y los catalanes se impusieron por 2-0 gracias a dos anotaciones del juvenil Carles Pérez. No estuvieron Lionel Messi, de vacaciones, ni Luis Suárez, pero sí Antoine Griezmann (capitán) e Iván Rakitic.

También jugaron desde el inicio Sergio Busquets, Clement Lenglet, Jordi Alba y Marc-Andre Ter Stegen. Horas antes del encuentro se confirmó la transferencia de otro ex futbolista del club catalán: el defensor belga Thomas Vermaelen se sumará al contingente europeo en el Vissel.

El gol de tiki-taka de Kawasaki Frontale en la liga japonesa

Seis pases en velocidad y un gol. A eso puede resumirse una jugada repleta de precisión que culminó en la red del Oita Trinita, rival del Kawasaki Frontale, en un partido de la J-League Japonesa. El autor del mejor gol de la fecha fue el japonés Manabu Saito.