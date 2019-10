Bilardo, durante una entrevista con LA NACION. Fuente: LA NACION - Crédito: Julián Bongiovanni

12 de octubre de 2019

Jorge Bilardo, hermano del ex entrenador del seleccionado nacional y emblema de Estudiantes de La Plata, dio detalles sobre la salud del Doctor. Durante una entrevista con Radio Villa Trinidad, de Santa Fe, se mostró optimista sobre la evolución de su hermano, cuya salud se había deteriorado en los últimos meses: " Carlos está bien, camina por sí solo, se baña, come, ahora tendrá que hacerse unos controles y seguir peleándola", dijo Jorge Bilardo.

Además, el hermano del doctor se refirió a la futura inauguración del estadio del Pincha (será el 9 y 10 de noviembre). "No sé cómo puede reaccionar Carlos. Ya tenemos pensado ir con un enfermero", adelantó. Además, agregó que su hermano tiene debilidad por otro lugar, que no es la cancha: "A Carlos le tira más el country que la cancha. Ahí nació todo", señaló, en referencia al predio de City Bell en el que se entrenan todas las categorías del club platense.

Carlos Bilardo y una imagen de hacer un par de meses, junto con Nery Pumpido y Oscar Ruggeri

Fiel a sus genes, Jorge Bilardo también reveló anécdotas. Una se remontó a los comienzos de Alejandro Sabella como futbolista. "Cuando Carlos fue entrenador de Estudiantes, un 31 de diciembre se fue sin plata a buscar a Sabella. Fue cómico, porque le hizo poner mil dólares...¡A él!". También contó que solía acompañar a su hermano a Europa a ver jugadores, y sus peleas para quedarse más tiempo a conocer las diferentes capitales del Viejo Continente: "No entiendo cuando dicen que no pueden juntarse con los jugadores de la selección. Con Carlos íbamos a Europa un sábado a la mañana en avión. Llegábamos el domingo al mediodía, veíamos el partido y nos volvíamos. ¡Una cosa de locos! Yo le decía: 'Vamos a quedarnos un día a conocer'. Y él no quería".

Sobre el fútbol actual, Jorge Bilardo dejó dos reflexiones bien futboleras. En una fue muy crítico con la designación de César Luis Menotti como director de selecciones nacionales: "A Menotti lo trajeron como director de selección para tener a Clarín a favor y que no le peguen constantemente a Scaloni. Si estaba Scaloni solo lo mataban". En la segunda, Jorge Bilardo afirmó que Diego Simeone "es el mayor exponente del bilardismo hoy en día".