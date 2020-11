Dulko y Gago, en los festejos de un título con Boca Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de noviembre de 2020 • 10:44

Gisela Dulko ya sabe lo que es dejar el deporte profesional. Fernando Gago lo había intentado, pero dio marcha atrás porque no quería que las lesiones sean una razón de fuerza mayor.

Si hasta su hijo le había pedido que siga intentando porque quería ir a la cancha a verlo jugar. Para el 5, era un pedido imposible de ignorar.

Fuente: Archivo

El ex Boca, Real Madrid y selección argentina, entre otros, logró decir basta por a voluntad, no por un tendón de Aquiles roto o un ligamento cruzado que se corta. Esa fue la idea que dejó en claro el jugador en su anuncio de retiro.

Dulko, su esposa, reconstruye la lucha de Gago contra su los obstáculos que su propio cuerpo le puso en un camino que, a pesar de todo, resultó ser uno de un futbolista de élite y reconocido por propios y extraños.

La carta completa de Dulko a gago

Desde el primer día que te vi me enamoré de vos... y también te admire como deportista y profesional, siempre responsable y haciendo todo a tu alcance por ser mejor jugador cada día. El fútbol era algo totalmente desconocido para mí, hasta que te vi jugar, me enseñaste a entender el deporte y me convertí en una fanática más. Gracias por haberlo dado todo amor. Gracias por haber sido un ejemplo para nuestros hijos. Por enseñarnos a muchos que todo se puede superar, inclusive se puede volver a jugar al fútbol después de una rotura parcial del tendón de Aquiles izquierdo, una rotura total del tendón de Aquiles izquierdo, una rotura del ligamento cruzado... menisco y rotura parcial del ligamento interno en la rodilla derecha, una rotura total del tendón de Aquiles derecho y una rotura del ligamento cruzado derecho. Yo vi todas las cosas que hiciste para volver, y sinceramente sos indestructible y tenés una fortaleza difícil de explicar, te he visto llorar y gritar de dolor, te he visto completamente roto, y he visto cómo te fuiste reconstruyendo paso a paso, mes a mes, lesión tras lesión, con esa fuerza de voluntad... ese carácter y principalmente el amor que sentís por la pelota. El fútbol te va a extrañar. Todos vamos a extrañar verte dentro de una cancha. Te felicito por que desde muy chiquito soñaste con ser jugador de fútbol y no solo lograste eso, lograste el cariño y la admiración de muchas personas a lo largo de los años y eso no tiene precio. Te amo mucho