El padre del Dibu Martínez contó por qué su hijo baila tras atajar un penal: “Si supieran quién es, los franceses no hablarían mal”

Los penales son momentos de tensión y, como tales, impactan a cada uno de una forma en particular. Dibu Martínez, arquero de la Selección Argentina, que defiende el arco con las manos y con los pies, tiene una manera especial de celebrar cuando ataja uno: baila. Beto Martínez, su padre, se refirió a esto y aclaró por qué su hijo tiene esta reacción.

¿Por qué baila El Dibu?

Los pasos de Dibu fueron tanto virales como graciosos, no solo para los argentinos, sino para el mundo entero. Se convirtieron en una especie de ritual que, en penales, todos esperan. Sin embargo, nadie entiende en realidad por qué es que lo hace, si es que tiene alguna razón especial.

“Toda la tribuna le chifla, le grita y él no dice nada. Después, si ataja un penal, se da vuelta y baila, pero baila por los nervios que tiene encima. No pasa por otro lado. No es para cargar a nadie”, explicó Beto Martínez, el padre del arquero, para una entrevista con DSports.

Ante Ecuador, por los cuartos de final de la Copa América 2024 en el estado NRG de Houston, las atajadas del Dibu Martínez fueron fundamentales Aníbal Greco

Lo cierto es que muchos contrincantes de la Argentina se sintieron ofendidos por este gesto que parece burlarse de sus tiros al arco, pero Beto explicó que no se trata más que de una cuestión de nerviosismo. “Si supieran quién es Emiliano, ni los chilenos, ni los franceses, ni los colombianos hablarían mal. Es un tipo espectacular, un padre ejemplar, un pibe sencillo que no molesta a nadie”, añadió Martínez.

El partido contra Ecuador: entre el baile y la solidaridad

El pasado jueves 4 de julio, la Argentina iba a ganar 1-0 contra la selección de Ecuador, hasta que, en los minutos complementarios del segundo tiempo, la selección de Enner Valencia convirtió un gol y empató el partido. Al tratarse de la Copa América, no hubo tiempo extra, sino que se disputaron directamente los penales.

La Argentina comenzó pateando, con un tiro de Messi que rebotó en el travesaño, siendo el único argentino en no convertir. Luego, Dibu atajó la primera y la segunda pelota ecuatoriana, y celebró con gestos y un baile. La tercera y la cuarta pelotas ecuatorianas entraron, pero después del gol de Otamendi, la Selección Argentina ya estaba clasificada.

Fue entonces que Dibu Martínez se alejó de sus compañeros argentinos y caminó hacia su par ecuatoriano, Alexander Domínguez, para saludarlo y felicitarlo por su performance en el partido. Este fue un gesto que conmovió a todos los espectadores.

