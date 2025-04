Julián y Lautaro, dos 9 mundiales que rompieron la predicción del Kun Agüero porque la zona de confort los incomoda

No les hace falta el apellido. Álvarez y Martínez hay muchos; Julián y Lautaro, sólo ellos. Se los llama así, a secas, dentro de una selección que logró la identificación del público y el trato afectivo. Cuando está Messi, Julián y Lautaro suelen pelear por un lugar entre los once de Lionel Scaloni. Tal vez haya que empezar a hacerles lugar siempre porque hoy compiten en otra pelea; una de fondo, universal: la que surge del debate sobre cuál es el mejor 9 del mundo.

En la semana que pasó, Lautaro volvió a trascender con su gol en el Allianz Arena al Bayern Munich. Ya les había convertido a varios poderosos: Real Madrid, Barcelona, Liverpool. Hace poco más de un mes, Julián había sido figura en el Bernabéu. Cuanta más alta la exigencia, más alta la motivación. Después de la era de Gabriel Batistuta y Hernán Crespo, y tal vez también la de Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín, Argentina vuelve a tener jugadores top en ese puesto. Puesta en perspectiva, aquella predicción del Kun (“nos van a extrañar cuando no estemos más”) venció por vieja y equivocada. Felizmente, Julián y Lautaro ayudaron a matarla.

El aporte del Toro resulta vital para que Inter haya recuperado un espacio de relevancia en la Champions en los últimos años Tom Weller - dpa

Ambos completaron un mínimo de dos temporadas en nuestro país. Es decir, se fueron jóvenes a Europa (el del Atlético, a los 22 años y el del Inter, a punto de cumplir 21), aunque con las etapas formativas desarrolladas. Opinión polémica: al fútbol argentino (al juego, evidentemente no a la economía) le conviene la partida demorada de sus mejores valores; a la selección, la beneficia que se vayan pronto. Que armen su personalidad acá y terminen de moldear su técnica en Europa puede ser el ideal.

Titulares en la élite, hoy compiten de igual a igual en el grupo de los centrodelanteros más destacados. Erling Haaland es un abonado, más allá de que sus 30 festejos en 40 partidos en la temporada y que el City no pelee por grandes premios hoy lo relegue. Cuando parecía que el tiempo de Robert Lewandowski se terminaba, el polaco rejuveneció en este vistoso Barcelona con 40 en 45. Harry Kane es otro vitalicio del grupo, mientras espera con sus 32 en 36 en el Bayern que alguna vez se le dé la primera vuelta olímpica de su carrera.

El concepto del delantero clásico se difuminó. Quedan menos de los convencionales que luchan entre los zagueros rivales. Hay decisivos que se mueven desde los márgenes de la cancha y tienen brillante actualidad: Mohamed Salah, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Raphinha, Vinicius aun con bajón. Si la lista de nueves incluyera al actual Kylian Mbappé, más finalizador que jugador de banda, el debate se terminaría. Sucede que está en pleno aprendizaje de esa nueva posición. Ya lo dijo Cristiano Ronaldo: “No es su posición, le enseñaría”. El portugués, que tan bien aprendió el paso desde el costado del campo al centro del ataque, podría pelear en esta carrera. Pero la casa se reserva las condiciones del juego, y ser parte de la liga de Arabia Saudita califica en otro rango.

Julián Álvarez se fue del City para crecer, pese a que su decisión pareció arriesgada: la evidencia está de su lado PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Los 24 goles de Julián y los 19 de Lautaro en la temporada, sólo considerando los convertidos en sus clubes, no los ubican en el primer escalón. Pero el debate merece abrir el análisis. Si en efectividad corren de atrás, en el juego los superan. Los dos tienen una característica que los hace necesarios en cualquier equipo: pueden inventar sus goles. No dependen de que los compañeros les generen situaciones. Brillan como individualidades, pero también son colectivos: conviven, no se enciman con un par. Y tienen una virtud esencial: si bien definen como cracks, corren como terrenales. Cuestan decenas de millones, se esfuerzan como los recién surgidos. Si el fútbol expone los egos, Julián Álvarez y Lautaro Martínez los disimulan. O los enfocan donde deben hacerlo.

Desde ellos se desprende una idea general. Argentina tuvo, en Qatar 2022, a algunos de los mejores jugadores de varias posiciones del Mundial. No tenía, salvo Messi y Di María, a futbolistas que fueran considerados entre los mejores del mundo. Transcurrieron tiempo, torneos y rendimientos cada vez más estables. Las revelaciones ahora son figuras. Enzo Fernández es un mediocampista con valoración internacional. Ya no se lo relaciona con la desmesura de los 121 millones de euros que el Chelsea pagó por su pase. De Alexis Mac Allister nadie duda: aparece en cualquier ranking de volantes destacados. La balanza de condiciones y polémica pasó a darle positivo a Emiliano Dibu Martínez, que no necesitó ganar un Mundial para volver a ser premiado como el mejor arquero del mundo. Sólo las condiciones físicas de Cristian Cuti Romero y Lisandro Martínez pueden sacarlos del grupo de centrales más cotizados. Los clubes los aprovechan igual que la selección.

En los de arriba se nota más la evolución. Uno de entrada se acostumbró a jugar cuando faltaba algún titular en el City, el otro primero se acomodó a la sombra de la figura de turno en el Inter. Hubo un momento, igualmente, en el que cada uno fue por más. Julián decidió el desapego: dejó el confort de sentarse cerca de Guardiola y se unió al batallón de Simeone, que nunca descansa. Lautaro, actualmente con más de 300 partidos en el Inter, se calzó la 10, la cinta y la condición de referente. Eran muy buenos, son excelentes, probablemente hoy los mejores. La calidad está a la altura de la responsabilidad.

¿Quién es el 9 de la selección? El nivel de los dos hace que la pregunta no tenga respuesta: pueden convivir JUAN MABROMATA - AFP

Ariel Senosiain Por