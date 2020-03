Lionel Messi y su hijo Ciro: padre e hijo en el gimnasio y en cuarentena

20 de marzo de 2020 • 20:28

El coronavirus impuso nuevos comportamientos en los jugadores de fútbol y en los deportistas en general, que se las ingenian para no perder el ritmo durante la pausa de las competiciones. Dentro de este panorama, principalmente para las grandes estrellas de las ligas europeas, el espacio para moverse no es un problema. Así, en Barcelona , se vio a Lionel Messi en un gran gimnasio particular disfrutando de una divertida actividad que incluyó a su hijo menor, Ciro .

Desde luego, el astro rosarino acata las órdenes que le dio el staff técnico de Barcelona para no perder el estado físico por la cuarentena del coronavirus. La propagación por Europa del Covid-19 no le impide al argentino cumplir sus rutinas. Y la cuenta de Twitter de "Otro" subió la última sesión, que tuvo como estrella a Ciro, el hijo de Leo que hace algunos días cumplió apenas dos años.

En el video se puede ver a Ciro correr de un lado al otro del gimnasio, sonriendo y muy divertido. Inclusive, tratando de "levantar" una de las pesas con las que practica el 10. De a ratos, el nene mira atento cada una de las actividades de su padre. En la actividad no hay rastros de Thiago y Mateo, los hermanos mayores.

Además, en la publicación se escucha un diálogo entre padre e hijo. "¿Hiciste abdominales vos? ¿Cuántos hiciste?", pregunta la Pulga. "Sí, muchos", responde el pequeño. "¿Vamos a correr a la cinta ahora", sigue Leo. "Sí, vamos", continúa Ciro. "Andá vos, que ahora voy", finaliza el futbolista.