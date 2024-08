El video de la medallista olímpica Tara Davis-Woodhall y su pareja que emocionó y enamoró a todos

Escuchar

La Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 tuvo lugar el domingo 11 de agosto, poniendo fin a un evento que estuvo repleto de emociones, desafíos y logros. Esas intensas jornadas dejaron una huella imborrable en todos los asistentes y espectadores, con una serie de momentos destacados que quedarán en la memoria colectiva. Entre estos se encuentra uno de los episodios más emotivos y románticos, protagonizado por la pareja de atletas Tara Davis-Woodhall y Hunter Woodhall, quienes le dieron un toque conmovedor a esta edición olímpica.

Resulta que la historia de amor entre la campeona olímpica de salto de longitud y el atleta paralímpico logró tocar el corazón de millones de personas en todo el mundo, gracias a un video que se volvió uno de los más virales y conmovedores de toda la competición.

El tierno momento que se hizo viral

Todo ocurrió después de la impresionante victoria de Tara, quien conquistó la medalla de oro en salto de longitud con una destacada marca de 7,10 metros. La texana de 25 años superó en la final a la defensora del título, la alemana Malaika Mihambo (6,98 metros), que fue plata, mientras que otra estadounidense, Jasmine Moore, se quedó con el bronce (6,96 m).

En medio de la euforia que siguió a su triunfo, Davis-Woodhall se dirigió hacia las gradas, donde la esperaba su esposo, Hunter Woodhall. Allí, compartieron un abrazo lleno de amor y orgullo, un momento que reflejó la profunda conexión entre ambos. En el clip también se puede ver la ansiedad del joven antes de que su esposa realizara su salto, pero, sobre todo, su apoyo y confianza en ella.

Tara Davis-Woodhall logró su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2024

Hunter, quien sabe muy bien lo que significa alcanzar el podio, no pudo ocultar su emoción al ver el logro de su esposa. Mientras observaba la hazaña de Tara, se mostró visiblemente conmovido y no escatimó en ofrecerle palabras de aliento desde el principio, las cuales emocionaron a todos los que vieron el video. “Sos campeona olímpica”, expresó, en el momento que se abrazaron para celebrar el triunfo. “No hay palabras para describir lo orgulloso que estoy de vos. No se trata de suerte, lo lograstre con esfuerzo. Disciplina, ética de trabajo y determinación. Estos son los momentos y este es tu momento. Disfrútalo”, escribió luego en sus redes sociales, demostrando su gran orgullo.

La historia de amor entre Tara Davis y Hunter Woodhall

Tara Davis y Hunter Woodhall se conocieron en 2017, cuando ambos estaban en secuandaria

Tara y Hunter se conocieron en 2017, durante una concentración de atletismo en Idaho, cuando ambos aún eran estudiantes de secundaria. Fue un encuentro especial, impulsado por una conexión inexplicable que llevó a Tara a acercarse a Hunter y, a pesar de no conocerlo bien, darle un abrazo que marcó el inicio de su relación.

A pesar de la distancia que los separó durante sus años universitarios—con Tara estudiando en Georgia y Texas, y Hunter en Arkansas—, la pareja mantuvo su amor vivo mediante una comunicación constante, confianza mutua y paciencia. Su vínculo, que fue más allá del ámbito deportivo, se consolidó en octubre de 2022 con una boda en un viñedo de Texas. La ceremonia fue memorable, destacando momentos como la entrega de los anillos por sus dos perros, Milo y Winnie, frente a 214 invitados.

La pareja selló su amor con un casamiento en 2022

Cabe destacar que, por su parte, Hunter ya está consolidado como una leyenda en el deporte paralímpico con tres medallas en su trayectoria, y fue un apoyo fundamental para Tara en su camino para conseguir su medalla de oro, convirtiéndose en la tercera mujer estadounidense en ganar este premio en salto de longitud en las últimas cuatro ediciones. Además, es la única en su país que saltó siete metros en cinco ocasiones durante este año.

