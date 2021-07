En vivo. Tokio 2020: la actividad de los deportistas argentinos minuto a minuto

8.30 Simone Biles: debut, lesión y retiro

La carismática gimnasta estadounidense Simone Biles tuvo una fallida actuación en salto. Contrariada, fue atendida por un entrenador en el Ariake Gymnastics Center por una aparente lesión y no entró en calor para las barras asimétricas, el segundo aparato de Estados Unidos. Luego, regresó con un fuerte vendaje en su pie derecho. La cadena NBC anticipó que Biles se retiró de la final por equipos de gimnasia, algo que más tarde confirmaron de manera oficial.

Biles, en acción durante la competencia por equipos Gregory Bull - AP

7.54 Más imágenes de un éxito para recordar toda la vida

Los Pumas 7s se anotaron una victoria inolvidable. Jugar con uno menos, en una competencia de este nivel y en el Seven es dar una ventaja muy grande. Así y todo, sacaron adelante un complicadísimo partido ante Sudáfrica y ganaron un partido que sacudió al rugby argentino en la noche japonesa y la mañana de nuestro país. Aquí, más fotos del enviado especial de LA NACION, Santiago Filipuzzi.

Los Pumas 7s ganaron un partido inolvidable ante Sudáfrica y estan en semifinales de los Juegos Olímpicos. Santiago Filipuzzi - LA NACION

Marcos Moneta en su camino a anotar el segundo try de su equipo durante el partido. Stephen McCarthy - Sportsfile

7.41 Los tries de Moneta, la postal de una hazaña

Marcos Moneta quedará en el recuerdo como la figura descollante del triunfo de los Pumas 7s ante Sudáfrica, por sus dos tries. Vale la pena verlos una y otra vez.

El primer try de Moneta

El segundo try de Moneta

06.54. ¡Hazaña de Los Pumas ante Sudáfrica!

Con un hombre menos desde los 3 minutos (Gastón Revol fue expulsado por un topetazo a Selvyn Davidsel), los Pumas 7s le ganó por 19-14 a Sudáfrica, avanzó a semifinales e irá por una medalla en los Juegos Olímpicos. Marcos Moneta, la gran figura, anotó dos tries. Desde las 23.30 de hoy enfrentarán a Fiji, que superó 19-0 a Australia. La otra semi, Nueva Zelanda vs Gran Bretaña.

Victoria de los Pumas 7s y paso a semis en Tokio 2020: el festejo de los jugadores. Santiago Filipuzzi - LA NACION

06.50. Expulsión de Revol

Apenas iban tres minutos de partido cuando Gastón Revol fue expulsado, en el partido de cuartos de final entre los Pumas 7s y Sudáfrica, por un golpe a Selvyn Davidsel. Aquí, el video de la jugada y la tristeza del jugador.

La expulsión de Revol

El desconsuelo de Revol tras la expulsión

05.30. Histórica medalla en Surf

El brasileño Italo Ferreira reescribió los libros al consagrarse como el primer campeón olímpico de Surf de los Juegos Olímpicos. El hombre nacido en 1994 en Baía Formosa, un pequeño pueblo costero situado en la región de Rio Grande do Norte, se coronó este martes en las pruebas que se disputan en la prefectura de Chiba, a un centenar de kilómetros de Tokio. Ferreira se impuso en la final al japonés Kanoa Igarashi, que se quedó con la plata. En el duelo por el bronce, el australiano Owen Wright se impuso a otro brasileño, Gabriel Medina, que se quedó así fuera del primer podio olímpico de este deporte, una de las grandes novedades de esta edición de los Juegos.

Italo Ferreira de Brasil celebra ganar la medalla de oro en la competencia masculina de surf en los Juegos Olímpicos de Verano de 2020, el martes 27 de julio de 2021, en la playa Tsurigasaki en Ichinomiya, Japón. Francisco Seco - AP

Continúa el día 4 de competencias en Tokio 2020

Hola. Soy Pablo Lisotto y desde aquí continuaré con la cobertura del cuarto día de competencias para los deportistas argentinos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Que tengan buena jornada.

05.08. Nadia Podoroska se despidió en los octavos de final

En un duelo que comenzó parejo, pero luego decantó por completo del lado de su rival, Nadia Podoroska fue eliminada en los octavos de final del single femenino con una derrota frente a la española Paula Badosa, 28a del ranking, por 6-2 y 6-3. El partido tuvo un brusco giro a partir del 2-2 del primer set, cuando la ibérica ganó nueve games en fila y pasó a dominar 6-2 y 5-0. La rosarina intentó una recuperación y ganó tres games, pero no alcanzó más que para achicar distancias, y Badosa cerró el partido en su favor.

04.30. Gómez Villafañe terminó 23a en el cross country

Radicada desde hace mucho en los Estados Unidos, Sofía Gómez Villafañe representó a la Argentina en el cross country femenino, una disciplina con pocos antecedentes para nuestro país. Concluyó en el puesto 23° entre 37 participantes, con un tiempo de 1h25m13s, a 9m27s de la ganadora, la suiza Jolanda Neff.

Sofía Gómez Villafañe, de Argentina, compite durante la competencia femenina de bicicleta de montaña de fondo en Izu, Japón. Thibault Camus - AP

“Empecé hace unos cinco años con mi entrenadora, ella pensó que podía llegar a los Juegos Olímpicos y acá estoy. Acá terminé, di todo lo que pude, me caí, me golpearon, pero me mantuve siempre positiva y con la idea de llegar a la meta. El circuito cuando vinimos estaba seco, y cambió mucho con la lluvia, así que la primera vuelta fue para aprender cómo ir. Cumplí la meta de terminar la carrera lo mejor posible, corrí con todo lo que podía”, destacó la representante de nuestro país en el mountain bike.

04:12. Schwartzman, sorprendido por su rival

Luego de derrotar a Tomas Machac, y conseguir el pase a octavos, el tenista argentino analizó la disputa. Dijo que las condiciones climáticas no lo ayudaron: “Fue difícil, arranqué agresivo, pero todo cambió después, porque había un calor tremendo, con sol a pleno, y condiciones rápidas. No podía quebrar, un poco mérito de el, yo un poco pasivo, y el partido se fue alargando”.

La victoria de Schwartzman ante Machac

El único argentino en carrera en los singles amplió: ”Cuando no conocés a tu rival salvo por videos, no sabés cómo te va a sacar en los momentos importantes, qué tiro tiene mejor que otro, y me sorprendió la agresividad que mostró en los momentos en los que él iba abajo, sobre todo porque yo tengo buen passing, y me ganó muchos puntos igual. No era fácil, pero estoy contento por la victoria”.

Diego Schwartzman, en acción durante el partido Patrick Semansky - AP

03:38. Aguerrido combate y victoria en el segundo set

Triunfo y pase a octavos de final. Diego Schwartzman y Tomas Machac pelearon cada pelota del segundo set hasta una definición que los enfrento 5-5 durante largo tiempo. El argentino fue superior, pero -ya con algo de cansancio a cuestas- sin mostrar tanta diferencia como en el primer cruce del partido. “¿Qué tengo que hacer?”, se preguntaba a los gritos “El Peque”, porque Machac luchaba aguerridamente y no le daba descanso. Finalmente, Schwartzman logró superar la difícil instancia del partido, y alcanzó el 6-5. Después, definió con superioridad: 6-4 y 7-5, en favor del argentino.

Diego Schwartzman celebra la victoria en Tokio 2020.

03:40. Podorska ya enfrenta a Badosa

La tenista argentina busca su pase a cuartos frente a la española; comenzó perdiendo el primer game del partido.

La jugadora argentina, con un duro desafío por delante

03:14. Falasca recupera posiciones, pero sigue atrás en la tabla

Lucía Falasca competidora de Yachting, clase Laser Radial, concluyó en el puesto 18° durante la Regata 5, y en el puesto 14° durante la Regata 6. Escaló al cierre de la jornada, sin embargo, sigue bastante relegada en la tabla general, donde se ubica en el puesto 31°, con 117 puntos.

Lucia Falasca de Argentina en acción durante las carreras de este martes Brendan Moran - Sportsfile

03:10. Argentina ya compite en ciclismo de montaña

La deportista olímpica Sofía Gómez Villafañe atravesó la línea de largada y busca una medalla de oro para la Argentina en esta compleja disciplina, que la enfrenta con otras 37 competidoras. El calor, la llovizna y la humedad marcan el complejo contexto climático de la disputa.

Concentración antes de la partida: Sofía Gómez Villafañe va por la gloria sobre su bicicleta de montaña

02:53. Travascio y Branz, décimas en la tabla general

María Sol Branz y Victoria Travascio iniciaron su participación en la disputa de la disciplina Yachting, Clase 49er Fx (F), y lograron los puestos 6°, 9° y 13° en las tres primeras regatas; de esta forma concluyeron el día ubicadas en la 10° posición de la tabla general, con 15 puntos.

Victoria Travascio y Maria Sol Branz, del equipo argentino Clive Mason - Getty Images AsiaPac

02.34 Schwartzman doblega a Machac

“El Peque” perdió dos puntos de set, pero finalmente logró imponerse por 6-4 en el primer cruce ante el checo, que -si bien muestra una técnica regular- no alcanza el nivel necesario para frenar al argentino, único de los cuatro competidores nacionales en tenis que superó la primera ronda del single masculino de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Diego Schwartzman

02.08 Con cielo despejado, Schwartzman vuelve a la cancha

El tenista argentino busca su pase a octavos de final contra Tomas Machac. Antes, el partido había sido interrumpido por la lluvia, ya que las condiciones climáticas impedían el desarrollo del juego.

Diego Schwartzman y su encuentro frente al checo Machac en Tokio 2020.

02.01. Eberhardt y Russo, eliminados

Fernanda Russo y Alexis Eberhardt sumaron un total de 617.5 puntos en la categoría mixta de tiro con aire comprimido, en polígono de diez metros, y no pudieron acceder a la final. Quedaron en el puesto 27° sobre un total de 29 equipos.

La tiradora argentina y miembro del Ejército

01:18. Sofía Gómez Villafañe va por el sueño en ciclismo de montaña

La joven chubutense nacida en la ciudad cordillerana de Esquel, y residente en los Estados Unidos, será la primera argentina en competir en esta disciplina desde Atenas 2004, cuando Jimena Florit representó al país. “Estoy muy agradecida por tener esta oportunidad y poder representar al país. Creo que lo que más me emociona es estar haciendo historia al ser una de las pocas mujeres que van a tener el honor de representar al país. Me parece que lo más importante es que el nivel de montaña femenino en Sudamérica, y puntualmente en la Argentina, está en ascenso”, dijo a TyC Sports en una entrevista.

01:07. Los soldados Eberhardt y Russo disputan la clasificación

Los atletas olímpicos y soldados del Ejército Argentino, Fernanda Russo y Alexis Exequiel Eberhardt, buscarán superar la instancia de clasificación en la disciplina de tiro, puntualmente en la categoría de rifle de aire comprimido, diez metros de distancia, de equipos mixtos. Los mejores ocho tiradores pasan a la siguiente ronda.

Los argentinos, en plena competencia

00:59. Argentina, clasificada para dobles mixtos de tenis

Horacio Zeballos y Nadia Podoroska consiguieron clasificarse para el torneo de dobles mixto de tenis. La pareja argentina se enfrentará en el debut con los australianos John Peers y Ashleigh Barty.

00:36. Impactante derrota de Lucenti

El argentino Emmanuel Lucenti sufrió una temprana eliminación en el debut en la categoría hasta 81 kilos del judo masculino, al perder por ippon con el búlgaro Ivaylo Ivanov. “No entiendo nada, no lo vi, no pensé que me iba a atacar tan rápido. No me dio tiempo de hacer un análisis, me deja destrozado. Me duele el honor, el orgullo. Jamás había perdido tan rápido, había imaginado otro tipo de lucha, algo muy diferente. Es difícil ir a un Juego Olímpico así”, dijo el atleta.

Derrota de Emmanuel Lucenti

Y agregó, enojado: “Creo que soy una figura calificada, estaría bueno que me aprovechen un poco más, me respeten un poco más como deportista. Ahora tengo que pensar cómo vuelvo después de esta experiencia”, destacó Lucenti en declaraciones a TyC Sports.

El búlgaro Ivaylo Ivanov (blanco) y el argentino Emmanuel Lucenti compiten en la ronda eliminatoria masculina de judo de -81 kg durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Nippon Budokan en Tokio el 27 de julio de 2021 JACK GUEZ - AFP

00:28. Tenis interrumpido por lluvia

El encuentro entre Diego Schwartzman y el checo Tomas Machac se interrumpió por una fuerte lluvia que se desató cuando el argentino, octavo preclasificado del singles masculino, ganaba por 2-1 en el primer parcial.

El partido de Diego Schwartzman y el Checo Machac queda momentáneamente suspendido por factores climáticos.

23:46. Argentina cayó ante Canadá en vóleibol de playa

La dupla argentina conformada por las deportistas olímpicas Ana Gallay y Fernanda Pereyra abrió el partido con ímpetu ante Canadá. Sin embargo, las jugadoras no pudieron vencer. Con resultado adverso en los dos sets (22-20 y 21-12) perdieron en la segunda fecha del Grupo C. En el próximo partido enfrentarán a China.

Ana Gallay observa cómo su compañera Fernanda Pereyra alcanza la pelota en el partido del grupo C de vóleibol de playa entre Canadá y Argentina, durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 YURI CORTEZ - AFP

23:34. Podoroska y Schwartzman, en instancias decisivas

En las instancias decisivas, y técnicamente no muy lejos de la gloria, Diego Schwartzman en segunda ronda de singles se medirá con el checo Tomas Machac; a su vez, Nadia Podorska deberá enfrentar a la españoña Paula Badosa, en octavos de final. Por el momento, el inicio de ambos partidos está demorado.

Nadia Podoroska en Tokio 2020. @nadiapodoroska

23:01. Vóleibol de playa: Argentina pierde con Canadá

Ana Gallay y Fernanda Pereyra se enfrentan con el equipo de Canadá, conformado por Heather Bansley y Brandie Wilkerson. Ambos seleccionados juegan con mucha presión para pasar a la ronda final, que reunirá a 16 equipos. El marcador cerró 22-20 en favor de las rivales. Por momentos, parecía que la selección nacional iba a ganar en la primera disputa del partido, pero finalmente no fue así.

El equipo de la Argentina establece buenos bloqueos, pero cae en el comienzo del partido

22:50. Australia juega con supremacía y vence a Los Leones

El equipo masculino de hockey inició con potencia frente a uno de los mejores equipos del mundo. Pero no pudo sostener la ventaja que logró en los primeros minutos, y el rival dio vuelta el partido con un contundente 5-2.

Lachlan Thomas Sharp festeja y sonríe en la goleada contra Argentina, que poco pudo hacer contra un rival superior LUIS ACOSTA - AFP

22.28. Segunda caída consecutiva de Las Panteras

Las jugadores del equipo femenino de vóleibol no lograron derrotar a Rusia y cayeron en tres sets (25-19, 25-15, 25-13). El entrenador Hernán Ferraro reconoció que las rivales que enfrentaron son difíciles, y sentenció: “No pudimos encontrar nunca el partido”. Daniela Bulaich analizó: “Al final me queda una sensación amarga, porque arrancamos bien y no pudimos mantener el juego. Pensamos en lo que viene. La ilusión siempre está, tenemos una zona dura y queremos dar el máximo”. La selección tiene que enfrentar a Italia en el próximo encuentro.

Las Panteras dejaron todo, pero no pudieron derrotar a Rusia

22.20. Rugby: Los Pumas 7s golean a Corea del Sur

El resultado esperado. El equipo nacional de rugby seven se impuso con muchísima tranquilidad ante el equipo asiático y, en algunas horas, comenzará su carrera por la gloria en las instancias finales. Con este resultado, Argentina registró la goleada más amplia de los JJ.OO hasta el momento, con el marcador sellado en 56-0. Los Pumas 7s jugarán por cuartos de final cerca de las 6.30 ARG, contra Sudáfrica.

El equipo argentino derrotó cómodamente a Corea del Sur con soltura en el juego y ocho anotaciones en el marcador

22.12. Australia dio vuelta el partido contra Los Leones

La selección no pudo sostenerse en defensa y en el juego cerrado Australia se valió de los errores en el segundo cuarto. Dio vuelta el partido y pasó de ganar a perder por 4-1. “La máquina australiana” impone su supremacía y comienza a llevarse el partido, aunque un resultado desfavorable no complicaría la clasificación del equipo nacional.

El australiano Tom Joseph Wickham (5) celebra con sus compañeros LUIS ACOSTA - AFP

22.04. Las Panteras pierden el segundo set en vóleibol

El equipo femenino de vóleibol inició con fuerza el segundo set, pero no alcanzó e igualmente cae por 25-15, ante Rusia, que tiene una estrategia más clara y define sin dudar -fundamentalmente por las puntas- en los momentos clave. Por ahora, el marcador de sets está 2-0 en contra para la Argentina.

22.00. Los Pumas 7s cierran la fase de grupos

La selección argentina de rugby 7 se enfrenta con Corea del Sur, en su último desafío del Grupo A. Por la tarde, el equipo disputará los cuartos de final, así que en esta ocasión se presenta un equipo alternativo, ya que se trata de un rival conocido que Los Pumas han derrotado fácilmente en otras ocasiones.

21.54. Con uno menos, Argentina sorprende en hockey

Los jugadores australianos, el equipo candidato de los Juegos, avanzan sobre el semicírculo argentino con furia. Buscan el córner corto. Pero la selección se esmera, inclusive con un jugador menos por una infracción, para sostener la ventaja del marcador. Sin embargo, resulta imposible. Los Leones no pudieron cerrar el primer cuarto ganando. Australia empata sobre el final. Y, por el momento, van 1-1.

Los argentinos Matias Alejandro Rey (izq.) E Ignacio Horacio Ortiz marcan al australiano Tom Joseph Wickham durante un partido del grupo A de la competencia de hockey sobre césped LUIS ACOSTA - AFP

21.43. Las Panteras mejoran en el segundo set

Luego de que el primer set ante Rusia terminó 25-19 en favor de las rivales, la selección de vóleibol se planta con más fuerza y una participación destacada durante estos minutos de Elina Rodríguez. Rusia busca las puntas y avanza sostenidamente, pero a medida que el cansancio avanza, el juego es más parejo y el seleccionado nacional muestra una mejor táctica.

La argentina Paula Nizetich reacciona tras un punto en el partido de voleibol femenino de la ronda preliminar del grupo B entre Rusia y Argentina durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Ariake Arena de Tokio el 27 de julio de 2021. ANGELA WEISS - AFP

21.32. Los Leones desafían a Australia en hockey

Gran comienzo de Los Leones, con un gol de córner corto. Gran asistencia, pero sobre todo perfecta ejecución de José Leandro Tolini en los primeros minutos del partido.

La selección de hockey sale a la cancha

21.16. Ajustado comienzo entre Las Panteras y Rusia

El seleccionado argentino de vóleibol femenino cierra bien en defensa contra las altas rivales, pero el equipo de Rusia se mantiene siempre arriba por diferencias que oscilan entre los dos y los seis puntos de diferencia. Tatiana Rizzo y Julieta Lazcano se ponen el equipo al hombro, y con actitud sostienen el avance y la defensa del equipo argentino. El primer set termina 25-19 en favor de Rusia.

21.08. Un éxito: más de 50.000 seguidores en tres minutos para Biagioli

Luego de completar la competencia de Triatlón lesionada, pero sin abandonar, la atleta argentina brindó un reportaje en el que dijo estar “muy feliz” por haber cruzado la meta sin siquiera frenar a elongar cuando una costilla fracturada y otra fisurada recientemente comenzaron a molestarla.

Romina Biagioli durante el Triatlón Individual Femenino en el cuarto día de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Adam Pretty - Getty Images Europe

En la entrevista, como dato de color, contó que su cuenta oficial de Instagram había sido hackeada pocos días antes de los Juegos Olímpicos. Ya durante el final de la carrera los comentarios de admiración en redes se multiplicaban por decenas. Y, cuando contó que había sufrido un ataque virtual, al menos 50 mil argentinos la siguieron en su nuevo perfil @romibiagioli.

En TRES minutos Romina Biagioli pasó de tener 3 mil seguidores a más de 60 mil. Locura total. pic.twitter.com/FB2suLQRCP — Gaby Arias △⃒⃘ (@GabrielArias7) July 27, 2021

21.00. Las Panteras se miden con Rusia

Se trata del segundo partido de la selección de vóleibol femenino, que viene de perder con los Estados Unidos por 3 a 0 (25-20, 25-19 y 25-20). Llegan a los Juegos Olímpicos tras una primera participación histórica en Río 2016. En el encuentro anterior, jugaron bien frente a las estadounidenses, ganadoras de la Liga de Naciones femenina (VNL) 2021 y actuales número 1 del ranking de la FIVB.

El entrenador argentino Hernán Ferraro habla con sus jugadoras en el partido de voleibol femenino de la ronda preliminar del grupo B entre Estados Unidos y Argentina durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Ariake Arena de Tokio el 25 de julio de 2021. YURI CORTEZ - AFP

20.45. Biagioli llega lesionada y genera admiración en redes

Mientras competía en las instancias finales de la carrera de triatlón, la atleta olímpica argentina comenzó a sentir dolor por una lesión que sufrió antes de los Juegos, cuando se fracturó una costilla y se fisuró otra. Sin embargo, no abandonó la carrera. Y, aunque quedó relegada -ya sin chances- al final de la tabla, su fortaleza despertó una cadena de fuertes comentarios positivos en las redes sociales. Concluyó el certamen en la posición 33°. “Fue una carrera que nadie esperaba. Estoy feliz. Tengo un calambre en el diafragma”, dijo Biagioli luego de cruzar la meta.

Tremendo aguante, con la lesión en sus dos costillas a cuestas, tramo final para Romina Biagioli. pic.twitter.com/hRecCxi2QD — Gaby Arias △⃒⃘ (@GabrielArias7) July 26, 2021

20.36. Los Leones se preparan para enfrentar a Australia

La selección argentina de hockey suma hasta ahora 4 puntos en el grupo A y por la tercera fecha se medirá contra Australia, el candidato y líder con puntaje ideal, que goleó a India por 7-1. Las dos últimas fechas por la fase de grupos serán ante India (28/7) y Nueva Zelanda (30/7).

En su último partido, el seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped derrotó este domingo al anfitrión Japón por 2-1 y consiguió su primer triunfo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 donde defienden el título obtenido en Río 2016.

20.30. Cansada, Biagioli queda relegada al final de la tabla

La argentina Romina Biagioli concluyó los 1500 metros de nado en la posición 41° y marcó un tiempo de 20m09s; en los 40 kilómetros de ciclismo alcanzó la posición 27° con un tiempo de 1h27s. Llegó entre los últimos puestos para completar los primeros 2.5 kilómetros de la carrera.

20.00. La argentina que compite en Triatlón

Romina Biagioli compite desde la primera hora del martes en el Triatlón femenino de los Juegos. La atleta cordobesa, de 32 años, consiguió el objetivo de ingresar a los Juegos a pesar de asumir las últimas competencias con una lesión por una caída en bicicleta.

Bienvenidos al día 4 de competencias en Tokio 2020

Mi nombre es Belisario Sangiorgio y los voy a acompañar en la cobertura del cuarto día de competencias para los deportistas argentinos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

