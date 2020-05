Enzo Francescoli, manager de River, se manifestó en contra de eliminar los descensos Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Massobrio

Juan Patricio Balbi Vignolo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de mayo de 2020 • 12:33

El futuro del fútbol argentino es una incógnita absoluta. Más allá de que la AFA ya anunció el final de la temporada, todavía resta definir qué ocurrirá con los torneos de ascensos y cómo se disputarán los futuros campeonatos, a la espera de una fecha oficial para retomar la actividad, que a priori será no antes de septiembre. Así, frente a la marcada postura del presidente Claudio "Chiqui" Tapia y diferentes clubes que lo respaldan de anular los descensos hasta 2022, River es uno de los clubes que toma distancia de esa idea.

Este jueves, Enzo Francescoli desestimó la posibilidad de que desde Núñez acompañen la posibilidad de eliminar los descensos para aliviar las urgencias económicas de los clubes que más golpeados saldrán de la pandemia de coronavirus. "No tiene mucho sentido jugar cuando no tenés la necesidad o la obligación de ganar para no descender. Este es el punto. Va a haber un momento en el que muchos clubes estén muy lejos de lograr copas o cosas, y ya no tengan mucho para competir", expresó en TyC Sports.

"Esto le quitaría mucho interés a lo que estamos acostumbrados a tener. Históricamente, el fútbol tiene ascensos y descensos. Es como no tener campeones" , agregó el manager, y también dejó en claro que River no apoyará un supuesto torneo de 30 equipos. "Estábamos resolviendo cómo volver a lo que es más lógico. Ahora, se vuelve (a 30) por una cuestión más que razonable como es la pandemia. Es un problema que tenemos en el fútbol argentino de hace muchos años del cambio e reglas. Todo se va acomodando y no está bueno".

River, Boca, Talleres y Vélez son algunos de los clubes que lideran la idea de sostener los descensos, en contra de la fuerte propuesta de la AFA de supenderlos hasta 2022

En un año atípico, la AFA vive un momento de transición total. El próximo 19 de mayo, se realizará una reunión virtual, avalada por la Inspección General de Justicia (IGJ), en la que Tapia, quien preside la única lista de las elecciones, será reelegido como presidente hasta 2025 y el Millonario volverá a tener poder en la Asociación: Rodolfo D'Onofrio ocupará una de las vicepresidencias. Así, la reelección de Tapia también marcará el final de la Superliga y el inicio de la Liga Profesional de Fútbol, que será comandada por Marcelo Tinelli.

De esta manera, las próximas dos semanas serán cruciales para definir el modelo de liga que tendrá la primera división en los próximos años. Pero River no es el único club que se opone a la marcada idea de la AFA de anular los descensos hasta 2022, mantener los promedios y llevar hacia 28 los equipos en esa temporada.

Nosotros queremos un campeonato de 20 equipos con ascensos y descensos. La idea de anular los descensos no sirve Jorge Ameal, presidente de Boca

Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, también ya dejó su opinión marcada: "La idea de anular los descensos no sirve. Nosotros queremos un campeonato de 20 equipos con ascensos y descensos, eso nos parece interesante. Hay voces muy fuertes que dicen 'no a los descensos' pero también otras voces silenciosas que quieren un torneo de 20 equipos, ida y vuelta, con promedios, ascensos y descensos".

En esa misma línea, Andrés Fassi, presidente de Talleres, se sumó y aseguró que desde el club cordobés también defenderán el actual sistema. "Si queremos ser serios, tiene que haber descensos. Ya retrocedimos mucho el fútbol argentino, hacer esto sería retroceder 10 años más. En su momento todos criticamos la demagogia del torneo de 30 equipos. Le dije a Tinelli que no estaba de acuerdo con lo de los descensos y me dijo que no se va a dar. El que tiene que estar en Primera que esté en Primera, el que tiene que estar en el ascenso que esté en el ascenso, el que tiene que desaparecer, que desaparezca", disparó hace días en TyC Sports.

Los futbolistas tampoco quieren eliminar los descensos

"Nadie quiere jugar sin descensos, queremos competencias atractivas, y generar puestos de trabajo", protestó Sergio Marchi , secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, en declaraciones a Radio Continental hace días. Ante la situación, su gremio emitió un duro comunicado luego de reunirse con los capitanes del ascenso y de la Superliga, a excepción de River.

La suspensión de los descensos "deviene irrazonable y contraria a la dignidad de los y las futbolistas, y al mismo tiempo claramente perjudicial de sus derechos, produciendo una pérdida en la competitividad del fútbol argentino, la cual siempre debe ser la razón de ser de este deporte", criticó la cúpula del gremio en el documento.

A su vez, Diego Rodríguez, capitán de Central Córdoba de Santiago del Estero, también marcó distancia: "Nosotros como jugadores vamos a pedir que los descensos se mantengan para la próxima temporada. Nos parece ilógico y creemos que habrá una merma en el nivel del fútbol argentino. En esta temporada nos parece correcto que no haya descensos porque hay partidos que no se jugarán. Pero en la próxima no vemos argumentos para que no haya descensos. En un torneo de 28 equipos, algunos no jugarían por nada. Eso lo sabemos. Y automáticamente, los clubes no irían a buscar jugadores para reforzarse. La competitividad en la Liga no será la misma. Seguro habrá siete u ocho equipos que no pelearían por absolutamente nada".