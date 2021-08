Eugenia De Martino, la novia del Peque Schwartzman, recibió un consejo de su cuñado que le cambió el día

Además de modelo, Eugenia De Martino se supo posicionar en redes como una verdadera influencer. En Instagram cuenta con 137 mil seguidores, que aprecian sus postales de viajes, muchas de ellas acompañando a su novio, Diego Peque Schwartzman, y también contemplan sus diferentes looks de moda, así como sus rutinas de ejercicios.

Después de casi dos años en pareja con el tenista, Eugenia generó un vínculo con su familia política y este martes le dedicó unas stories a su cuñado, Matías Schwartzman, quien le dio un consejo que le solucionó un problema.

“Estoy feliz porque hace tiempo que estoy tratando de que me salga rico un mate, la verdad es que se me venía tapando la bombilla , no era muy tomable que digamos, hay que admitirlo”, introdujo la modelo en su cuenta de Instagram.

Eugenia De Martino reveló el consejo que le dio el hermano de su novio

El hermano del Peque, quien participó en el reality Gran Hermano en 2016, tiene en redes un amplio caudal de seguidores, 115 mil, donde suele compartir su música a través de diferentes covers populares, acompañado de su guitarra.

Pero De Martino se refirió a otra de las vetas del perfil de Instagram de Matías, al manifestar: “ Vi unas historias destacadas que subió mi cuñado, de cómo hacer bien el mate, un mate posta, así que entren si alguno estaba como yo. Y la verdad es que me salió increíble, no quiero que se me termine”.

Eugenia le agradeció a su cuñado por un consejo para sus mañanas Instagram @eugedemartino

El autor del consejo, por su parte, compartió una de las stories de su cuñada y le contestó: “Amegaaa”. Ella agregó: “ @matiasschwartzman tkm me salvaste la mañana ”.

Eugenia está, desde que el Peque viajó a Tokio por los Juegos Olímpicos, lejos de su novio y espera el reencuentro luego de tantos días separados.

