Diego Schwartzman le pidió casamiento a su novia en la Torre Eiffel y conmovió a todos: “Hasta viejitos”

El 2024 será recordado como un año de muchísimas emociones para Diego Schwartzman. Es que el tenista argentino, de 31 años, fue noticia hace algunas semanas por anunciar su retiro de la actividad profesional. Pero eso no fue todo. Durante la jornada de este domingo, en su cuenta de Instagram, el Peque anunció su compromiso con Eugenia De Martino, quien aceptó la propuesta y por la misma vía agradeció el gesto romántico y no pudo ocultar su emoción.

La propuesta de casamiento de Diego Schwartzman

“Jijiji. Cierro los ojos para no despertarme y que la vida siga siendo un sueño que se vuelve realidad”, relató el tenista en una publicación de Instagram donde, además de anunciar el casamiento, subió varias imágenes de ambos en la Torre Eiffel de Francia para darle un tinte más romántico al asunto. “Hasta viejitos”, agregó el deportista, quien le sumó al posteo el emoji de un anillo.

Al mismo tiempo que Schwartzman le dedicó esta publicación, De Martino no quiso ser menos y con el mismo entusiasmo aseguró que le encantó la propuesta hecha en el suelo francés, previo a su estadía por Roland Garros. “24-04-2024. Un día que no me lo olvido más”, sostuvo la modelo sobre la fecha en el calendario donde su novio le declaró su amor incondicional.

“Gracias por elegirme y agradezco a la vida habernos encontrado, te buscaría en esta y en todas las demás. Te amo”, recalcó De Martino en su posteo al confirmar el casamiento y, en la misma línea que el tenista, decoró la publicación con varias fotos de la pareja.

La respuesta de Eugenia De Martino a la propuesta de casamiento de Diego Schwartzman

Con la Torre Eiffel repleta de luces, el tenista y la modelo dieron un gran paso adelante en su vida amorosa y celebraron lo que será la unión matrimonial, con fecha a confirmar, donde habrá muchísimos invitados del mundo del deporte y la moda.

Este hecho no solo alegró a los protagonistas. Al ser divulgado por las redes sociales, los seguidores de las dos cuentas celebraron dicho momento y le brindaron varios mensajes que se pusieron a tono con el ambiente romántico que generaron.

Entre las personas que decidieron felicitarlos vía Instagram estuvieron Juan “Pico” Mónaco, Tomás Etcheverry, Diana Arnopoulos, Juan Pablo Varsky, Candela Ruggeri, “Pollo” Álvarez, entre otras celebridades.

Para remontarse al comienzo de esta pareja habrá que trasladarse al año 2019, cuando Schwartzman y De Martino ya se habían conocido por intermedio de Ricky Sarkany. A pesar de ser coincidir en un evento presidido por el empresario, el contacto continuó por otros medios, pero sin lograr una formalidad.

La propuesta de casamiento entre Diego Schwartzman y Eugenia De Martino instagram @eugedemartino

Tiempo después, un amigo en común de ambos volvió a unirlos en una juntada y a partir de ahí, el tenista y la modelo decidieron verse más seguido hasta concretar una relación. “Gracias por ser el mejor compañero de vida. Por hacer de todos los días los mejores. Mi demonio preferido, te elijo y te volvería a elegir millones de veces más. Este es el primero de los miles y mejores que nos quedan”, detalló De Martino en una publicación por el primer aniversario de la pareja. Activos en sus redes sociales, los dos decidieron dar un paso adelante y, cinco años más tarde, serán marido y mujer.

