Euroliga: Panathinaikos le quitó el título a Real Madrid, de la mano de un base que tuvo su revancha personal

Panathinaikos de Grecia no dejó desplegar la mística copera de Real Madrid. El equipo griego se consagró campeón de la Euroliga de básquetbol y alcanzó el séptimo título tras derrotar a los españoles por 95 a 80 en la definición del Final Four que se realizó en Berlín, con una soberbia actuación de Kostas Slouskas, que tuvo su revancha personal. Además, volvió a levantar el trofeo tras 13 años y se convirtió tercer equipo más ganador del certamen.

En un partido que comenzó con Real Madrid como el gran protagonista, los griegos fueron imponiendo condiciones y se quedaron con la final. Los Merengues fueron los dueños del primer cuarto. Liderados por el argentino Facundo Campazzo y el bosnio Dzanan Musa se llevaron el primer parcial 11 puntos arriba (36 a 25).

El base de Panathinaikos Kostas Sloukas tuvo una brillante actuación y fue elegido como el MVP de la final ODD ANDERSEN - AFP

Sin embargo, comenzó el show del experimentado base Kostas Sloukas. El base, que fue elegido como el MVP de la final, empezó a enderezar el rumbo de los griegos y gracias a su gran trabajo individual acompañado de Kendrick Nunn y Mathias Lessort, Panatinaikos se acercó en el marcador, pero los españoles se fueron al frente por 54 a 49 al descanso. El tercer cuarto tuvo muy poco goleo (15 a 7), pero quien volvió a marcar diferencias, sobre todo desde la defensa, fue el equipo griego que pudo pasar arriba al cierre del tercer período por 64 a 61.

En el último cuarto, Panathinaikos fue una orquesta. Volvió a vapulear a su rival defensivamente, pero también en la ofensiva y se quedó con la final por 95 a 80. El que tuvo una final espectacular fue Kostas Sloukas, que vivió una revancha personal frente al mismo rival. En la liga del año pasado, jugando para Olympiacos, el basquetbolista de 34 años, falló el tiro del final, que le permitió a Real Madrid ser el campeón. Sin embargo, este domingo, dominó el el juego con una planilla impresionantes: 24 puntos, con 2/2 en dobles, 4/4 en triples y 8/9 en libres; dos rebotes, tres asistencias y +31 de valoración final en 25 minutos.

El número 10 fue muy bien acompañado por el ex NBA Kendrick Nunn. El estadounidense convirtió 21 unidades. Y también por el francés Mathias Lessort, que anotó 17 puntos. El argentino que formó parte del título fue Luca Vildoza. El marplatense jugó durante 13 minutos y apenas sumó tres puntos, producto de su único lanzamiento de tres puntos.

Facundo Campazzo, jugador de Real Madrid, frente a Luca Vildoza, el base de Panathinaikos, que se consagró campeón de la Euroliga Andreas Gora - DPA

Para llegar hasta esta instancia, Panathinaikos batió a Fenerbahce de Turquía por 73-57 en la primera semifinal del Final Four disputada el pasado viernes. De este modo, los de Atenas volvieron a ganar la Euroliga tras 13 años y obtuvieron su séptima conquista en 28 años. Las demás las ganaron en los años 1995-96, 1999-00, 2001-02, 2006-07, 2008-09 y 2010-11. También, quedaron como los terceros que más veces levantaron el trofeo por detrás de Real Madrid (11) y CSKA de Moscú (8).

Por su parte, los españoles, que en la semifinal dejaron en el camino a Olympiakos el último viernes, no pudieron alcanzar el bicampeonato y perdieron la décima final de su historia en esta competencia. La producción de Facundo Campazzo, con 12 puntos, cuatro asistencias y +14 de valoración final, no fue suficientes para los dirigidos por Chus Mateo. El otro argentino que juega en el Madrid es Gabriel Deck, pero no está disponible por haber sufrido una rotura de ligamentos en la rodilla derecha hace dos semanas.

