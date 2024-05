En qué canal pasan Real Madrid vs. Panatinhaikos por la final de la Euroliga de básquet hoy

Escuchar

La Euroliga de básquet define este domingo una nueva edición con los dos máximos campeones de la historia cara a cara: Real Madrid y Panatinhaikos de Grecia. La final en Berlín, Alemania, inicia a las 15 (hora argentina), luego del cotejo entre el tercer puesto entre Olympiacos y Fenerbahce, y tiene como protagonistas a los argentinos Facundo Campazzo y Luca Vildoza.

El duelo se transmite por televisión a través de DSports, por lo que la única alternativa para verlo online es a través de la plataforma digital DGO. Se requiere ser cliente del cableoperador para acceder al contenido.

Facundo Campazzo es la máxima figura de Real Madrid, que busca un nuevo título en Europa Tolga Adanali - Euroleague Basketball

La definición tiene cara a cara a los dos mejores clubes del campeonato, los que lideraron en la etapa regular. El plantel de Chus Mateo logró el primer puesto con 27 victorias y siete derrotas y en cuartos de final eliminó a Baskonia 3-0 para meterse en el Final Four. Allí, el viernes pasado no tuvo problemas para doblegar a Olympiacos 87 a 76 y se metió en una nueva definición del máximo certamen continental, del que es el máximo favorito a quedarse con una nueva estrella. El entrenador no cuenta con Gabriel Deck, quien se está recuperando de una rotura del ligamento colateral interno de la rodilla derecha.

El elenco de Ergin Ataman, por su parte, quedó por detrás de la Casa Blanca en la primera etapa con una marca de 23 triunfos y 11 caídas. En la primera ronda de los playoffs se impuso 3-2 a Maccabi Tel Aviv y en semifinales hizo lo propio ante Fenerbahce de Turquía 73 a 57. El objetivo de los helénicos es obtener una nueva estrella para subir un peldaño en la tabla histórica y, a la poster, recortar distancia con el Merengue, máximo vencedor con 11 coronas.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto español con una cuota máxima de 1.55 contra 2.74 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco griego.

Tabla de campeones

Real Madrid (España) - 11

CSKA Moscú (Rusia) - 8

Panatinhaikos (Grecia) / Maccabi Tel Aviv (Israel) - 6

Pallacanestro Varese (Italia) - 5

Olympiacos (Grecia) / Olimpia Milano (Italia) / Riga (Letonia) / KK Split (Croacia) - 3

Barcelona (España) / Virtus Bologna (Italia) / Anadolu Efes (Grecia) / Pallacanestro Cantù (Italia) / KK Cibona (Grecia) - 2

LA NACION

Temas CanchallenaEuroliga