La atleta marplatense Florencia Borelli escribió una historia inmensa: terminó segunda en la maratón de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y de esta manera se quedó con la medalla plateada de una de las competencias madre del olimpismo. Si bien se perfilaba para subirse a lo más alto del podio, porque lideró la mayor parte de la carrera, en el sprint sintió el cansancio y se vio superada. Nada opaca la tremenda performance de mejor corredora argentina de los últimos años, que protagonizó un momento que quedará escrito en los libros de la historia argentina de este deporte: fue la primera medalla en maratón femenina para el país y apenas la cuarta contabilizando hombres y mujeres. Cruzó la meta y se desplomó. La señal inequívoca de que este domingo en Chile, Florencia Borelli lo dio todo. Y más.

Florencia Borelli consiguió una marca de 2h27s29s, 35 segundos por debajo de su mejor registro. Se ubicó sólo 17 segundos de la mexicana Citlali Cristian, quien concluyó la prueba con 2h27m12s. La peruana Gladys Tejeda, ganadora en Lima 2019, completó el podio con 2h30m39s. Otro dato sobresale de esta maratón, que grafica el nivel y la competitividad: las cuatro primeras rompieron el récord panamericano de hace cuatro años. Y por eso también, pese a esa gran actuación, Flor Borelli, que hasta aquí no pudo ser olímpica, quedó muy cerca de París 2024 (a 6′'), pero no pudo asegurárselos. “No esperaba que se corriera tan duro en esta maratón, había mucha humedad”, contó sobre la intensidad con la que se vivió la carrera. Y aseguró: “El año que viene en Sevilla intentaremos hacer la marca para los Juegos Olímpicos y ojalá salga algo lindo. Vamos con todo por eso”.

#Atletismo 🏃🏼‍♀️¡Así terminaba Florencia Borelli el maratón de Santiago 2023 y llevarse la medalla de plata! 🥈😮‍💨



¡La marplatense consiguió la primera medalla en la historia de los Juegos Panamericanos para el maratón femenino argentino! 👏🏻💪🏻#EquipoARG 🇦🇷 #ArgentinaEnSantiago2023 pic.twitter.com/pCpz5PBxbk — Comité Olímpico ARG (@PrensaCOA) October 22, 2023

En agosto, Florencia Borelli, de 30 años, hizo historia en la media maratón de Buenos Aires, al ganar la medalla dorada e imponer un nuevo récord sudamericano. Dijo que años antes pensó que no podría lograrlo, hasta que lo hizo: “Una siempre entrena duro, a veces sale y a veces no, esa es la diferencia”, declaró. Y agregó que en la previa no suele sentir mucha ansiedad: “Soy como muy relajada, hasta pareciera que no tengo ganas de correr antes de hacerlo. Me nace así desde siempre, ya sea Buenos Aires o un Mundial o en Juegos Olímpicos…”. La mamá de Milo, de 8 años, que hasta aquí no pudo ser olímpica, probablemente lo sea: esta actuación en Santiago 2023 la pone muy cerca de París 2024 (a 6′').

