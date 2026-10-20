A qué hora juega Boca vs. Vasco Da Gama y por dónde se puede ver en vivo

El primer finalista de la Copa Sudamericana 2026 se define este martes con la revancha de semifinales entre Vasco Da Gama y Boca Juniors que se disputa en el estadio Maracaná - el conjunto brasileño no puede utilizar el suyo, el São Januário, por no contar con la capacidad mínima para espectadores exigida por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)- con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela Sáez.

El duelo inicia a las 21.30 (hora argentina) y se transmite en vivo por DSports y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premim. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la ida, el Gigante Da Colina ganó 1 a 0 con gol de Adson.

La previa de Vasco Da Gama vs. Boca

El xeneize afrontó el primer partido sin Leandro Paredes, quien sufrió una lesión muscular Grado 2 en el isquiotibial derecho el 9 de octubre vs. Instituto de Córdoba y fue descartado inicialmente para la serie, pero se recuperó en tiempo récord y, contra todos los pronósticos, está disponible para la vuelta porque este lunes entrenó a la par de sus compañeros en Río de Janeiro. La duda es si va desde el arranque o lo hace Rodrigo Battaglia, quien volvió a jugar 90′ en la victoria ante Talleres de Córdoba y respondió bien después de una larga inactividad.

De cara al partido que marca su calendario para lo que resta de la temporada 2026, el entrenador Rodolfo Arruabarrena también recuperó a Alan Velasco y Sebastián Villa, este último con un golpe tras el primer encuentro. Ambos pelean para ocupar el lugar que deja Carlos Palacios y de acuerdo a quien elija el DT es que se define el sistema táctico. Adelante, Miguel Merentiel se perfila para reemplazar a Enner Valencia y hacer dupla con Leonel Flores.

Leandro Paredes se puso a disposición de Rodolfo Arruabarrena para jugar en Boca vs. Vasco Da Gama Gonzalo Colini - La Nación

El equipo del barrio porteño de la Boca comenzó su participación en el plano internacional en la Copa Libertadores, pero se ubicó tercero en su zona y decantó en la Sudamericana. Allí, en 16avos de final eliminó a O’Higgins 4 a 3 por penales tras igualar 1 a 1 en el global -sendos triunfos 1 a 0 de local-; en octavos superó a Recoleta de Paraguay 7 a 1 -victorias 3 a 1 y 4 a 0-; y en cuartos a San Pablo 2 a 1 -triunfo 1 a 0 de local y empate 1 a 1 en la Bombonera-.

El conjunto brasileño, por su parte, afrontará el duelo con la ventaja que consiguió en la Argentina. Este fin de semana perdió con San Pablo 1 a 0 en el Brasileirao y cayó al 15° puesto, por lo que está apenas tres puntos por encima del descenso a falta de siete fechas para concluir el fixture.

En su plantel tiene a los argentinos Alan Lescano, Santiago Sosa, Facundo Colidio y Claudio Spinelli, los tres primeros de reciente llegada. Colidio no puede jugar porque ya disputó el certamen con River mientras que Spinelli se perdió la ida por lesión pero está a disposición para la revancha.

El Gigante Da Colina compitió en la Sudamericana desde el inicio y logró el segundo puesto en la zona G con 10 puntos producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. En 16avos eliminó a Independiente Medellí 3 a 2 -2 a 2 en la ida y victoria 1 a 0 en la vuelta-; en octavos se dehizo de 4 a 1 con un triunfo con ese resultado en la revancha; y en cuartos de final doblegó a Independiente Santa Fe 2 a 0 tras igualar sin goles en la ida.

Vasco Da Gama ganó en la Bombonera 1 a 0 en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 Gonzalo Colini - La Nación

Posibles formaciones

Vasco Da Gama: Léo Jardim; José Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano; Marino Hinestroza, Claudio Spinelli y David. DT: Pedro Emanuel.

Léo Jardim; José Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano; Marino Hinestroza, Claudio Spinelli y David. DT: Pedro Emanuel. Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.66 contra 2.82 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que le daría la clasificación a la final al anfitrión, paga hasta 3.30.

En el partido de ida Vasco Da Gama logró su primera victoria sobre Boca en la historia. Anteriormente, se enfrentaron cuatro veces con dos triunfos del xeneize y dos empates. La primera vez fue en la Copa Libertadores 2001, en los cuartos de final, con victoria del elenco argentino 3 a 0 de local y 1 a 0 de visitante en un certamen en el que luego fue campeón. Ese mismo año se vieron las caras en la primera etapa de la Copa Mercosur e igualaron 2 a 2 tanto en Brasil como en la Argentina.

En la otra llave de semifinales de la Copa Sudamericana, en tanto, se enfrentan Atlético Mineiro de Brasil y Montevideo City Torque de Uruguay. En la ida ganó el elenco brasileño 3 a 0 y dio un gran paso hacia el duelo decisivo del sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.