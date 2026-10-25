A qué hora juega Independiente vs. Boca y por dónde se puede ver en vivo

Independiente y Boca se enfrentan este domingo en el marco de la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 17 (horario argentino) en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Rojo se mantiene en el octavo lugar de la tabla de posiciones de su zona con 19 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Viene de igualar 1 a 1 con Racing como visitante por los goles de Maximiliano Meza -I- y Matías Zaracho -R-. No gana desde hace tres fechas, por lo que necesita un triunfo para cortar la racha negativa y no alejarse de la zona de acceso a los octavos de final.

Jadson Viera, DT de Independiente, quiere derrotar a Boca para mantenerse entre los ocho primeros JUAN MANUEL BAEZ

El xeneize, por su parte, está segundo en la clasificación general del Grupo A con 24 unidades al igual que Defensa y Justicia y Vélez, a los que supera por diferencia de gol (+7 contra +6 del Halcón de Florencio Varela y +5 del Fortín). En la última fecha venció por 2 a 1 a Talleres en la Bombonera con tantos del uruguayo Miguel Merentiel y Leonel Flores (Matías Galarza puso en ventaja parcial al conjunto cordobés).

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 11 de abril de este año, por la 14° jornada del Apertura. Entonces, empataron 1 a 1 en la cancha de Boca por los goles de Milton Giménez -B- y Matías Abaldo -I-. El antecedente más reciente en Avellaneda es del 29 de julio de 2023, por la fecha 27 de la Liga Profesional, con triunfo del equipo de la Ribera por 2 a 0 con tantos de Exequiel Zeballos y Nicolás Valentini.

En el último partido entre Independiente y Boca, por el Torneo Apertura de este año, empataron 1 a 1 en la Bombonera Manuel Cortina

Independiente vs. Boca: todo lo que hay que saber

Fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura 2026

Día : Domingo 25 de octubre.

: Domingo 25 de octubre. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

: Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Árbitro: Nazareno Arasa.

Independiente vs. Boca. cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 17 (horario argentino) en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.