Este viernes, desde las 13, la selección argentina de fútbol femenino se enfrenta a Estados Unidos en busca de la medalla de bronce de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El encuentro se disputa en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso y se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports Play, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. La final, en tanto, la disputarán Chile y México a partir de las 20.00.

El equipo dirigido por Germán Portanova se metió entre los cuatro mejores luego de culminar en el segundo puesto del grupo B con cuatro puntos conseguidos gracias a un empate 0 a 0 con Costa Rica, un triunfo 3 a 0 sobre Bolivia y una derrota justamente contra Estados Unidos por 4 a 0. En semifinales, en tanto, perdió 2 a 0 con el seleccionado mexicano gracias a dos goles de Lizbeth Ovalle.

Las norteamericanas, por su parte, finalizaron la etapa de grupos con puntaje ideal tras sendas victorias -y goleadas- ante Bolivia por 6 a 0, Costa Rica por 3 a 1 y la Argentina por 4 a 0. En la instancia de las cuatro mejores fueron sorprendidas por el conjunto local, que se quedó con el triunfo y el consecuente pase a la final gracias a una victoria 2 a 1 con goles de Karen Araya y Yanara Aedo (Emeri Adames convirtió para las estadounidenses).

Argentina vs. Estados Unidos: todo lo que hay que saber

Partido por la medalla de bronce de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Día: Viernes 3 de noviembre.

Hora: 13.00.

Estadio: Elías Figueroa de Valparaíso, Chile.

TV: TyC Sports.

Streaming: TyC Sports Play.

El plantel albiceleste lo conforman: Julieta Cruz, Miriam Mayorga, Laurina Oliveros, Camila Gómez Ares, Estefanía Palomar, Brisa Priori y Eliana Stábile (todas de Boca Juniors); Sophia Braun (León de México); Aldana Cometti (Madrid CFF); Milagros Martín (Platense); Agostina Holzheier y Adriana Sachs (Racing Club); Paulina Gramaglia (Bragantino de Brasil); Vanina Correa y Érica Lonigro (Rosario Central); Maricel Pereyra (San Lorenzo); Daiana Falfán y Romina Núñez (UAI Urquiza).

Es la sexta participación del seleccionado nacional femenino en el evento multidisciplinario, al que en esta oportunidad se clasificó gracias al tercer puesto en la Copa América 2022. En Lima 2019, la Argentina fue medalla de plata, por lo que ya no puede igualar lo hecho hace cuatro años. En Santiago, el país no tiene representación en fútbol masculino ya que el combinado dirigido por Javier Mascherano no se clasificó por intermedio del Sudamericano.