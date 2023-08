escuchar

Manchester City, con Julián Álvarez y Máximo Perrone, y Sevilla, con seis argentinos entre los convocados (Federico Gattoni, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Alejandro Gómez, Erik Lamela y Lucas Ocampos), definen este miércoles al nuevo campeón de la Supercopa de Europa en una final a disputarse en Grecia. El encuentro comienza a las 16 (hora argentina) en el estadio Georgios Karaiskakis de la ciudad de El Pireo, con transmisión televisiva de ESPN.

El combinado citizen, campeón por primera vez en su historia de la Champions League en la última temporada, y el elenco nervionense, máximo ganador de la historia de la Europa League con siete trofeos (el último de ellos justamente en el curso 2022-23), se disputan el primer título continental de la temporada europea 2023-24. En caso de empate al término del tiempo reglamentario, el partido se definirá directamente por penales, sin necesidad de tiempo suplementario.

Manchester City parte como amplio favorito a ganar la Supercopa de Europa 2023 GLYN KIRK - AFP

En el equipo inglés, la ‘Araña’ se perfila para ser titular, mientras que el mediocampista surgido en Vélez integraría el banco de suplentes. En tanto en el combinado español, únicamente dos de los seis argentinos convocados formarían parte del once inicial: el ‘Huevo’ Acuña y Ocampos; mientras que, de no mediar modificaciones de último momento, Gattoni, Montiel, Lamela y el ‘Papu’ esperarían su oportunidad al costado del campo de juego.

Supercopa de Europa 2023.

Día: Miércoles 16 de agosto.

Hora: 16 (horario argentino).

Estadio: Georgios Karaiskakis, El Pireo, Grecia.

: Georgios Karaiskakis, El Pireo, Grecia. Árbitro: François Letexier (Francia).

Sevilla vs. Atlético de Madrid: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 16 (hora argentina) en el estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo, Grecia, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa)

El equipo dirigido por Pep Guardiola no podrá contar con una de sus máximas figuras, Kevin De Bruyne, quien no forma parte de la convocatoria por una lesión en los isquiotibiales. El mediocampista belga abandonó el campo de juego del Turf Moor a los 36′ de la primera etapa, en el triunfo 3 a 0 ante Burnley del último viernes, correspondiente a la primera fecha de la Premier League. El propio DT español aseguró que el belga padece una lesión grave: “Tenemos que decidir sobre si se opera o no, pero estará unos meses fuera”, dijo.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Manchester City corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.39 contra los 9.00 que se repagan por un triunfo de Sevila. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.30.

Posibles formaciones

Manchester City: Stefan Ortega; Kyle Walker, Manuel Akanji, Josko Gvardiol, Nathan Aké; Rodri Hernández, Mateo Kovavic; Bernardo Silva, Julián Álvarez, Jack Grealish y Erling Haaland.

: Stefan Ortega; Kyle Walker, Manuel Akanji, Josko Gvardiol, Nathan Aké; Rodri Hernández, Mateo Kovavic; Bernardo Silva, Julián Álvarez, Jack Grealish y Erling Haaland. Sevilla: Yassine Bounou; Jesús Navas, Nemanja Gudelj, Loic Bade, Marcos Acuña; Joan Jordan, Fernando Reges, Ivan Rakitic; Suso, Youssef En-Nesyri y Lucas Ocampos.