A qué hora juega Nacional vs. River Plate, por la Copa Libertadores 2024

Este martes, desde las 21 (hora argentina), River Plate visita a Nacional de Uruguay en el marco de la cuarta fecha del grupo H de la Copa Libertadores 2024. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del brasileño Anderson Daronco, se disputa en el estadio Gran Parque Central de Montevideo y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Bolso está segundo en la zona H con seis puntos cosechados en los primeros tres partidos, producto de dos triunfos (2 a 0 vs. Libertad y 2 a 1 vs. Deportivo Táchira, ambos como local) y una derrota (2 a 0 vs. River como visitante). A pesar de que no será una tarea sencilla, lucha por uno de los tres cupos restantes de Sudamérica para el Mundial de Clubes 2025, certamen ecuménico en el que el conjunto de Núñez ya tiene un pie y medio adentro.

El Millonario es uno de los tres equipos con puntaje ideal tras la primera vuelta de la etapa de grupos (los otros son Bolívar y Atlético Mineiro). Gracias a esto, este martes podría conseguir dos objetivos: clasificarse a octavos de final con dos fechas de anticipación y, además, asegurarse un boleto para el próximo Mundial de Clubes como líder del ranking de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Para lograrlo, debe sumar de a tres, de lo contrario, deberá esperar al menos hasta la próxima semana, en la que recibirá a Libertad de Paraguay.

River puede clasificarse al Mundial de Clubes 2025 este martes; lo conseguirá si derrota a Nacional LUIS ROBAYO - AFP

Nacional vs. River Plate: todo lo que hay que saber

Fecha 4 del grupo H de la Copa Libertadores 2024.

Día: Martes 7 de mayo.

Hora: 21 (horario argentino).

Estadio: Gra Parque Central, Montevideo, Uruguay.

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil).

Nacional vs. River Plate: cómo ver online

El encuentro está programado para este martes a las 21 en Uruguay y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

Fox Sports.

Telefé.

Star+.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River Plate corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores y al Mundial de Clubes 2025, en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.95 contra los 3.75 que se repagan por un hipotético triunfo de Nacional. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.50.

River Plate es favorito a quedarse con el triunfo ante Nacional, según los pronósticos deportivos X

Posibles formaciones

Nacional : Luis Mejía; Gabriel Báez, Franco Romero, Mateo Antoni, Leandro Lozano; Mauricio Pereyra, Lucas Sanabria, Gastón González, Antonio Galeano, Jeremía Recoba; y Gonzalo Carneiro.

: Luis Mejía; Gabriel Báez, Franco Romero, Mateo Antoni, Leandro Lozano; Mauricio Pereyra, Lucas Sanabria, Gastón González, Antonio Galeano, Jeremía Recoba; y Gonzalo Carneiro. River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro, Ignacio ‘Nacho’ Fernández, Claudio Echeverri; Pablo Solari y Miguel Borja.