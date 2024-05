Palmeiras vs. San Lorenzo, por la Copa Libertadores 2024: día, horario, TV y cómo ver online

Escuchar

En la zona F de la Copa Libertadores 2024 los cuatro clubes tienen posibilidades de jugar los octavos de final y, previo a la definición de este jueves, el único que ya se clasificó a esa instancia es Palmeiras, que recibirá a San Lorenzo en el Allianz Parque de San Pablo con el objetivo de ganar para ser uno de los mejores primeros de la etapa de grupos. El encuentro está programado para las 19 (hora argentina), en simultáneo con Independiente del Valle vs. Liverpool, y se transmitirá en vivo por Fox Sports, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará el chileno Felipe Andrés González Alveal, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.58 contra 6.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.85.

Del Ciclón, Independiente del Valle y Liverpool saldrá el segundo clasificado a octavos de final y, también, qué equipo va a jugar el repechaje de la Copa Sudamericana 2024. El conjunto dirigido por Leandro Romagnoli marcha segundo con siete puntos y necesita al menos un empate para no depender de lo que ocurra en el encuentro entre ecuatorianos y uruguayos, terceros con cuatro unidades cada uno. En caso de una derrota, necesitará que el otro duelo no tenga ganador. Si lo tiene, se tendrá en cuenta la diferencia de goles y en esa faceta la situación del azulgrana no es la mejor. Actualmente tiene 0 mientras que el conjunto de Ecuador acumula -2 y el de Uruguay, -7. Ante ese panorama, de caer en Brasil el club de la Argentina tendrá más chances de meterse entre los 16 mejores si en el otro partido Independiente del Valle no consigue la victoria.

El entrenador del Cuervo sufrió la baja por lesión del arquero Gastón Gómez, quien estaba siendo titular por Facundo Altamirano y ahora éste volverá a ocupar el arco. El resto de los titulares serán los que se vienen desempeñando con regularidad y sobresalen los nombres de Agustín Giay, Malcom Braida, Jhohan Romaña, Iván Leguizamón y Adam Bareiro.

El Verdão igualó con Botafogo 0 a 0 en su última presentación en el Brasileirao y marcha noveno con apenas ocho unidades producto de dos triunfos, dos igualdades y dos derrotas. En el plano internacional lleva cuatro victorias seguidas y recibirá al único rival al que no pudo vencer hasta el momento porque en la primera rueda, en el Nuevo Gasómetros, fue empate 1 a 1.

San Lorenzo necesita un empate en Brasil para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores LUIS ROBAYO - AFP

Fixture, resultados y posiciones del grupo F

Fecha 1

Liverpool 1-1 Independiente del Valle.

San Lorenzo 1-1 Palmeiras.

Fecha 2

Independiente del Valle 2-0 San Lorenzo.

Palmeiras 3-1 Liverpool.

Fecha 3

Liverpool 1-0 San Lorenzo.

Independiente del Valle 2-3 Palmeiras.

Fecha 4

San Lorenzo 2-0 Independiente del Valle.

Liverpool 0-5 Palmeiras.

Fecha 5

Palmeiras 2-1 Independiente del Valle.

San Lorenzo 3-2 Liverpool.

Fecha 6

Independiente del Valle vs. Liverpool - Jueves 30 de mayo a las 19 (Fox Sports 3).

Palmeiras vs. San Lorenzo - Jueves 30 de mayo a las 19 (Fox Sports).

La tabla de posiciones del grupo F de la Copa Libertadores 2024, con San Lorenzo peleando la zona Canchallena

