A qué hora juega Racing vs. Independiente y por dónde se puede ver en vivo

Racing e Independiente se enfrentan este domingo en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El clásico está programado para las 14.45 (horario argentino) en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje de Facundo Tello y televisación de ESPN Premium y TNT Sports (en ambos casos se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para acceder al contenido). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Academia atraviesa un presente complejo y se mantiene en el antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones del Grupo B con 11 puntos (tres victorias, dos empates y siete derrotas). Viene de perder 2 a 0 con Belgrano como local por los goles de Lucas Zelarayán y Franco Vázquez. Ganó apenas dos de los últimos 11 compromisos del certamen local, por lo que buscará recuperarse ante su eterno rival.

Racing no pudo con Belgrano en la última fecha del Torneo Clausura 2026: perdió 2 a 0 Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

El Rojo, por su parte, está en un momento diferente y se ubica séptimo en la zona A con 18 unidades, producto de cinco triunfos, tres igualdades y cuatro caídas. En la última jornada empató 0 a 0 con Talleres como visitante. De mantenerse entre los primeros ocho, se asegurará un lugar en los octavos de final del Clausura y, en consecuencia, podrá pelear por el título junto con el resto de los clasificados a la etapa de eliminación directa.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 4 de abril de este año, por la 13° fecha del Apertura. En aquella oportunidad, Independiente se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol del paraguayo Gabriel Ávalos. El antecedente más reciente en el Cilindro de Avellaneda, en tanto, es del 28 de septiembre de 2025, cuando empataron 0 a 0 en el Clausura.

En el último clásico de Avellaneda, Independiente se quedó con la victoria por 1 a 0 Gonzalo Colini - La Nación

Racing vs. Independiente: todo lo que hay que saber

Fecha 13 del Torneo Clausura 2026 - Interzonal.

Día : Domingo 18 de octubre.

: Domingo 18 de octubre. Hora : 14.45 (horario argentino).

: 14.45 (horario argentino). Estadio : Cilindro de Avellaneda.

: Cilindro de Avellaneda. Árbitro: Facundo Tello.

Racing vs. Independiente: cómo ver online

El clásico está programado para este domingo a las 14.45 (horario argentino) en el Cilindro de Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.