River Plate y Belgrano de Córdoba se miden este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, desde las 18.30 con arbitraje de Facundo Tello y definirán entre sí a otro de los semifinalistas de la Copa de la Liga Profesional 2023. El que gane irá contra el vencedor del partido que más tarde protagonizarán en el Padre Martearena de Salta Racing y Rosario Central, mientras que ya es conocida la conformación del otro lado de la llave. El encuentro entre el Millonario y el Pirata se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas al instante está disponible en canchallena.com.

Este sábado quedaron definidos dos de los cuatro semifinalistas del torneo: Platense se lo igualó a Huracán a unos minutos del final y se llevó el partido por penales, en San Luis. El Calamar conducido por Martín Palermo se enfrentará a Godoy Cruz, que por la misma vía eliminó a Banfield, en Mendoza. El ganador de River vs. Belgrano hará lo propio con el de Racing vs. Rosario Central.

Si bien River fue campeón de la Liga Profesional 2023 en la primera parte del año, desplegando un fútbol de alto vuelo y clasificando por ello a la Copa Libertadores 2024, haber quedado tempranamente eliminado de la de esta temporada (cayó con Inter de Brasil en octavos de final) con un equipo con muchos nombres de peso, lo obligó a ir sí o sí por esta Copa de la Liga.

River Plate vs. Belgrano: todo lo que hay que saber

Cuartos de final de la Copa de la Liga 2023

Día: Domingo 3 de diciembre.

Hora: 18.30.

Estadio: Mario Alberto Kempes de San Juan.

Árbitro: Facundo Tello.

Cómo llegaron a cuartos de final

El Millonario accedió a esta instancia como segundo de la zona A, con 24 puntos, solo por detrás de Huracán (26), que clasificó en lo más alto. En la última jornada de esa instancia de la Copa de la Liga empató con Instituto en la cancha de Independiente, donde hizo de local a raíz de que su estadio está siendo utilizado para una serie de recitales. El equipo no jugó bien: fue dueño de la pelota pero prácticamente no llevó peligro sobre el arco de su rival. El DT Martín Demichelis se mostró molesto y preocupado tras ese encuentro y sabe que si el equipo no se revela, le será difícil superar a Belgrano.

Belgrano, en tanto, se instaló en los cuartos de final por haber sido tercero en la zona B con 23 unidades. Lideró con 26 Racing, el rival con el que justamente cayó en la última fecha de esa fase regular, por 4 a 1. A poco más de un año de haber vuelto a Primera División, el equipo Pirata conducido por Guillermo Farré (verdugo de River en el mano a mano que hizo descender al Millonario por primera vez en su historia) logró el objetivo primario, el de mantener al equipo en la élite del fútbol argentino y ahora se ilusiona con clasificarlo a una copa internacional: en este caso el faro es la Libertadores 2024.

River depende mucho de lo que hace Nicolás De la Cruz: si el uruguayo está bien, juega mejor Prensa River

River Plate vs. Belgrano: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 18.30 en Córdoba, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador para ver el encuentro (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “pack fútbol”). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Belgrano llega a los cuartos de final tras caer ante Racing en Avellaneda, donde fue goleado por 4 a 1 Télam

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River Plate corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo y, consecuentemente, avanzar a semifinales. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.60 contra los 5.50 que se repagan por un hipotético triunfo de la Platense. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.00.

Posibles formaciones

River Plate: Franco Armani; Santiago Simón, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz, Manuel Lanzini y Esequiel Barco; Salomón Rondón. DT: Martín Demichelis.

Belgrano: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Matías Moreno, Alex Ibacache; Santiago Longo, Ulises Sánchez, Esteban Rolón, Lautaro Pastrán y Facundo Lencioni; Lucas Passerini. DT: Guillermo Farré.