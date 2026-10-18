A qué hora juega River vs. Belgrano y por dónde se puede ver en vivo

La fecha 13 del Torneo Clausura 2026 continúa este domingo con cuatro partidos y el último de ellos es el de Belgrano de Córdoba vs. River Plate, correspondiente al Grupo B, en el estadio Julio César Villagra con arbitraje de Pablo Dóvalo.

El duelo inicia a las 20.15 y se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Belgrano vs. River Plate

El Pirata vive un año de ensueño, en el que ya fue campeón del Torneo Apertura y accedió a la Copa Libertadores 2027 -también jugará el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina- y no se conforma porque es uno de los grandes protagonistas del certamen en curso.

De la mano de Ricardo Zielinski, quiere volver a quedar como líder de la zona junto a Rosario Central y Argentinos Juniors, quienes ganaron sus respectivos duelos de esta fecha vs. Atlético Tucumán 3 a 2 y Banfield 1 a 0, respectivamente; y tienen 25 puntos contra 22 de los cordobeses. Los tres equipos tienen una campaña similar y el elenco de la Docta está obligado a ganar para seguir como puntero con siete victorias, cuatro empates y dos caídas, marca que alcanzaron el Canalla y el Bicho.

El Millonario dejó pasar una gran oportunidad entre semana de subir posiciones porque empató ante Sarmiento en Junín 1 a 1 en el cotejo que tenía postergado desde la fecha FIFA. Así, se mantuvo en el noveno lugar con 17 unidades -cinco triunfos, dos igualdades y cinco derrotas- y sigue afuera de los puestos de clasificación a octavos de final.

No obstante, tiene otra ocasión para entrar entre los mejores ocho porque Huracán perdió con Gimnasia de La Plata 2 a 1 e Independiente Rivadavia de Mendoza igualó con Tigre 2 a 2 y quedaron con 19 tantos. Con una alegría, el combinado de Leonardo Ponzio escalará al menos hasta el sexto puesto, a la espera de lo que ocurra el lunes con Barracas vs. Sarmiento de Junín.

En la Tabla Anual, a través de la cual intenta acceder a la Copa Libertadores 2027, marcha décimo con 46 unidades y a siete del último club que está ingresando al máximo certamen continental del año próximo que es Rosario Central. Casi sin margen de error porque quedan en juego apenas 12 puntos, el conjunto del barrio porteño de Núñez está obligado a sumar todo lo que le queda y esperar que varios rivales que están por encima suyo se caigan para soñar con estar entre los tres líderes.

En cuanto a las formaciones, Zielinski no tiene dudas en su 11 inicial con las presencias de Franco Vázquez y Lucas Zelarayán en el mediocampo más las ofesiva con Ramiro Hernándes, el autor del gol para ganarle el clásico a Talleres 1 a 0, y Lucas Passerini.

En River sí hay incertidumbres y una de ellas es la de Marcos Acuña porque acarrea molestias. De no estar a disposición, juega Francisco Ortega en el lateral izquierdo. La otra incógnita en la defensa es si continúa Lucas Martínez Quarta, de bajos rendimientos, o ingresa Lautaro Rivero mientras que en el mediocampo Aníbal Moreno ya está recuperado de su lesión y sumó rodaje para, en caso de que lo decida Ponzio, ocupar el lugar de Fausto Vera.

Marcos Acuña está en duda en River y Emiliano Rigoni es titular en Belgrano Canchallena

Posibles formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrian Spörle; Adrián Sánchez, Fraco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Ramiro Hernándes y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrian Spörle; Adrián Sánchez, Fraco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Ramiro Hernándes y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski. River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Fausto Vera o Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Lautaro Pereyra; Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi o Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.34 contra 3.41 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.01.

Belgrano y River se enfrentaron dos veces este año y la última fue en la final del Torneo Apertura, con victoria del Pirata 3 a 2 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en un partidazo. Facundo Colidio abrió la cuenta para el Millonario y Leonardo Morales empató para los de la Docta. En el complemento, Tomás Galván adelantó nuevamente al conjunto del barrio porteño de Núñez, pero Nicolás ‘Uvita’ Fernández marcó un doblete y le dio el primer título en la historia a su equipo.

Antes, en el mismo certamen pero por la primera etapa, se vieron las caras en el estadio Monumental con triunfo del local 3 a 0 con un doblete de Galván más otra conquista de Colidio.