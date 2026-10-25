A qué hora juega River vs. Racing y por dónde se puede ver en vivo

River y Racing se juegan mucho este domingo en el estadio Monumental de Núñez, cuando se midan desde las 19.15 (horario argentino) por la fecha 14 del Grupo B del Torneo Clausura 2026, y a tan solo una jornada del final de la etapa regular que terminará de definir los clasificados a octavos. El partido, que tendrá televisación de TNT Sports también se puede seguir minuto a minuto en canchallena.com.

Los dos equipos están necesitados, pero el presente tiene al local más obligado: el Millonario pretende entrar a la definición de este torneo luego de otra temporada decepcionante, y asegurarse por lo menos participación internacional en las copas de 2027. Urgido y cuestionado por su gente, Racing ya no tiene chances de alcanzar esos mismos objetivos.

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River, dirigido por Leonardo Ponzio, que viene de golear 3 a 0 a Belgrano como visitante, se mantiene en el sexto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 20 puntos, producto de seis triunfos, dos empates y cinco derrotas. La Academia, por su parte, se ubica en el antepenúltimo puesto del Grupo B con 12 unidades (tres victorias, tres igualdades y siete caídas). En la última jornada empató 1 a 1 con Independiente en el Cilindro de Avellaneda.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 12 de abril de este año, por la 14° fecha del Apertura. Entonces, River se quedó con la victoria por 2 a 0 en el estadio Presidente Perón con goles de Facundo Colidio y Sebastián Driussi. El antecedente más reciente en el barrio porteño de Núñez es del 28 de julio de 2023, cuando se enfrentaron en la fecha 27 de la Liga Profesional con triunfo del Millonario por 2 a 1 gracias a las anotaciones de Paulo Díaz y Lucas Beltrán (Jonatan Gómez descontó para Racing).

River vs. Racing: todo lo que hay que saber

Fecha 14 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Domingo 25 de octubre.

: Domingo 25 de octubre. Hora : 19.15 (horario argentino).

: 19.15 (horario argentino). Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

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River vs. Racing: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 19.15 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Después, el Superclásico

River tiene un compromiso clásico este domingo, pero también posa la vista en el próximo fin de semana. Es que, tras la Academia, visitará a Boca en la Bombonera el 1° de noviembre, a partir de las 15 (horario argentino).

El Superclásico, que siempre condiciona los partidos previo de cada equipo, corresponde al Interzonal de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, la penúltima de la etapa regular previa a los octavos de final.

El encuentro se podrá ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, mientras que el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real estará disponible en canchallena.com.