A Racing le salió todo mal ante Gimnasia: podía quedar primero en la Liga, pero desperdició un penal, perdió y le fue expulsado Maravilla Martínez

Por segundo partido consecutivo, Racing tenía la chance de convertirse en puntero de la Liga Profesional. Cuando el equipo salió a la cancha, Darío Herrera cobraba con suspenso el gol que le daba el 1 a 1 a Belgrano frente a Unión en Córdoba, y así otorgaba a la Academia la posibilidad de quedar en el tope de la tabla de posiciones. Para eso Racing, en Avellaneda, necesitaba sumar tres puntos. “Que esta noche, cueste lo que cueste, esta noche tenemos que ganar”, pedía un Cilindro que combatía el frío a pura ilusión. Doce minutos después, el local ya estaba en desventaja contra Gimnasia La Plata. Fue el inicio de una noche negra.

Los anuncios de pasividad defensiva se hicieron carne. Centros del ataque del Lobo llegaron desde ambas bandas, de manera consecutiva, y Benjamín Domínguez fue efectivo con un anticipo de cabeza. Una derrota por 1-0 que para Racing no resultaba mínima: la última vez que había dado vuelta un resultado había sido la del 22 de febrero de 2023, por Copa Argentina, ante San Martín, de Formosa. A la media hora de juego, aquel canto de esperanza mutó en exigencia: “Movete, Racing, movete, movete y dejá de j...”.

Benjamín Domínguez acaba de anotar y lo celebra con sus compañeros, a los 12 minutos; el Lobo dio el golpe a Racing, que si hubiera ganado habría quedado primero en la Liga. Fotobaires

El director técnico Gustavo Costas había decidido poner en marcha una rotación. Como el martes comenzará la aventura por la Copa Sudamericana, frente a Huachipato en Chile, el entrenador apostó por darle lugar al resto de su numeroso plantel. Reapareció Marco Di Césare como titular después de su participación en los Juegos Olímpicos. Tuvieron su estreno desde el inicio los refuerzos Juan Manuel Elordi y Martín Barrios. Y también les dio la posibilidad a Roger Martínez y Bruno Zuculini, dos históricos que ahora generan murmullos. Los rendimientos individuales y el colectivo fueron muy flojos. Apenas una chance de gol del local en los primeros 45 minutos, en los que Racing perdió casi todos los duelos ante el equipo diseñado por el uruguayo Marcelo Méndez, que tras cuatro derrotas en fila puso sobre el césped su rebeldía.

Cuatro cambios dispuso el DT académico para el segundo tiempo. Hasta el arquero modificó. Partió el equipo con un 4-2-4, con Johan Carbonero y Maximiliano Salas por las bandas más los Martínez, Adrián “Maravilla” y Roger, por dentro. Si en los primeros 45 minutos había sido un equipo impreciso y carentes de ideas, después de los movimientos del entretiempo a ese combo agregó nervios y apuro. Antes de cumplirse 20 minutos, Costas se quedó sin cambios. Ingresó Juan Fernando Quintero, que levantó unos tibios aplausos.

Remata Roger Martínez y Leandro Morales lo bloquea; el colombiano fue titular en la Academia, retomando algo de protagonismo en el equipo. Fotobaires

Gimnasia pudo liquidar el partido. A los 6 minutos, el ingresado Facundo Cambeses tapó un mano a mano ante Benjamín Domínguez. Y a los 18, Di Césare tuvo una doble salvada heroica, sobre la línea de meta. Parecía que el destino le tenía preparado un premio. Pero no. Nazareno Arasa pitó penal cuando el reloj ya había pasado los 45 minutos. Resultó una trampa.

Maravilla Martínez pateó con el alma. La pelota dio en el travesaño. Lo que era dulce en la primera mitad del año para el 9 parece haberse transformado en sal, según lo que ocurrió en los recientes partidos con Sarmiento, Huracán y Gimnasia, en los que coqueteó con el gol pero no convirtió. Para colmo, en el sexto minuto adicional vio la tarjeta roja por una violenta plancha contra Juan Pintado. Habrá que ver cuántas fechas de suspensión recibirá el atacante. No es un detalle: en caso de ser dos, no podrá protagonizar el clásico con Independiente, también en el Cilindro.

Compacto de Racing 0 vs. Gimnasia 1

Para Racing se trata de una derrota que duele. No sólo por la oportunidad desperdiciada o porque se dio ante un rival que llegaba de capa caída, con ese póquer de derrotas sucesivas. También porque en el último tiempo la Academia había transformado su casa en una auténtica fortaleza. Después de algunos tropiezos en el inicio del año ante contrincantes presuntamente inferiores (Unión, Godoy Cruz, Sarmiento), se había vuelto imbatible en el Cilindro.

De hecho, en los anteriores siete compromisos como local había conseguido siempre victorias (2-0 vs. Lanús, 3-0 vs. Bragantino, 3-0 vs. Coquimbo Unido, 3-0 vs. Argentinos Juniors, 1-0 vs. Riestra, 3-0 vs. Godoy Cruz y 2-1 vs. Unión). Los números hablan solos: apenas un gol en contra y 19 en favor en ese tramo. Pero esta vez la Academia no anotó. La serie se cortó en el peor momento. Y ahora, en el horizonte inmediato, en su reducto afrontará dos partidos importantes: Huachipato, por la vuelta de la serie de octavos de final de la Sudamericana, y el mencionado clásico con Independiente, nada menos.