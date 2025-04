Newell’s resistió bajo la lluvia los ¡28 remates! de Tigre y ganó un partido decisivo en Victoria

Tigre jugó (mucho) mejor. Pudo marcar uno, dos, tres... cinco, seis goles. Newell’s resistió con entereza y consiguió una victoria decisiva bajo la lluvia de Victoria. Se impuso por 2 a 0, con una actuación estupenda de Keylor Navas, que voló bajo el diluvio y sacó todo. ¡Doce disparos! Se merece un 10.

El conjunto local, protagonista de la Zona A, sigue en las alturas, a pesar del tropiezo. Newell’s, en cambio, busca meterse en los playoffs del torneo Apertura. Suma 14 puntos, a tres del último clasificado. Si Diego Dabove le imprimió su estilo a Tigre, lo mismo ocurre con Cristian Fabbiani, que primero superó a Boca en Rosario y ahora a Tigre en Victoria, dos de los equipos con mejores números en el grupo, más allá de Argentinos.

A los 12 minutos, Cuesta abrió el marcador con un cabezazo demoledor. El defensor capitalizó un córner de Banega, con la clase de siempre. Antes y después, Tigre fue superior, pero chocó con Keylor Navas, con atajadas estupendas, y sus propias frustraciones a la hora de la definición. Dentro de un contexto que hacía más dramática la escena: el partido se jugó bajo un diluvio en buena parte de su desarrollo.

Si Tigre todavía no pudo convertirle un gol a Newell's, es responsabilidad pura y exclusiva del señor Keylor Navas 🧤 pic.twitter.com/gZy7NEHjE2 pic.twitter.com/emM9YOyUvu pic.twitter.com/AHEdNUSOI2 — VSports Team (@VSportsTM) April 8, 2025

Siguió siendo mejor Tigre, en todos los fundamentos del juego, menos en el área rival. Hasta que Herrera sacó un zurdazo sensacional, directo al ángulo, que definió el partido. Lo curioso: Fabbiani, el entrenador de Newell’s, iba a reemplazarlo antes del grito. Al final, sacó a Tomás Jacob.

“El primer objetivo es estirar el promedio lo más alto que podamos. Eso es fundamental. Ahora, todos pensamos que estamos arriba, que es el lugar en donde estamos en la tabla y todos nos ilusionamos, sobre todo el hincha y eso está muy bien. Pero todos los días hay que hacer un pequeño repaso de lo que éramos el 3 de enero. O dónde estábamos. Y tener bien claro eso. Tener la tranquilidad de que en un formato de torneo en donde tenemos 10 partidos menos, que son 30 puntos menos, haber podido sumar de esta manera y engrosar el promedio es fundamental. Y todavía nos queda una vuelta de rosca más en cuanto a eso”, sostiene Diego Dabove de una formación jovial, con talentos desconocidos para el gran público.

Y que llegó a alcanzar cinco triunfos en serie. La racha: 1-0 ante Racing, 4-1 ante Independiente Rivadavia, 1-0 sobre Banfield, 2-1 ante Talleres y 2-0 sobre Aldosivi. No ganaba esa misma cantidad en la máxima categoría desde el campeonato de... 1939, cuando superó a Gimnasia (2-1), Rosario Central (2-1), Argentino de Quilmes (3-2), Ferro (4-0) y Chacarita (2-1) entre las jornadas 26 y 30.

“Estamos con una muy buena energía, pero con los pies sobre la tierra. El trabajo, la unión del grupo y tener a todos, titulares y suplentes, lo más competitivos posibles, son las razones de este momento. Todo esto nos llevó a tener este presente”, resume Dabove, el personaje del pizarrón que le imprimió el concepto de la reconstrucción. El que estacionó en la estación Victoria un 4-2-3-1 combativo y apasionado. Los hinchas lo despidieron con aplausos, más allá del traspié.

Festeja Banega, símbolo de Newell's Instagram @newells

Newell’s venció a Kimberley de Mar del Plata por 5-4 por penales (0-0 en tiempo regular) y se metió en los 16avos de final de la Copa Argentina, días después del impacto sobre Boca.

“Teniendo un arquero como Keylor, mi planteo siempre es que me pateen de afuera, porque te resuelve todo de manera muy simple, para los costados. Después, Ever (Banega) es un crack, por algo tiene la carrera que tiene. El equipo es para aplaudirlo, los once, los que entraron, los que se quedaron entrenando en Rosario. Mientras el equipo entienda donde estamos... Si Keylor y Ever no tienen ego, los otros tienen que correr. Este es un equipo humilde, que de a poco va encontrando la confianza que se había perdido, así que seguimos trabajando por ese lado”, contó Fabbiani.

Una escena del áspero partido en Victoria Instagram @newells

Esta vez, Newell’s se respaldó en su arquero. Fue suficiente para el equipo de Rosario, que sólo perdió un partido desde la llegada de Fabbiani, aquel 0-2 contra Barracas; luego, comenzó a sumar. Y allí está, un paso más cerca de los playoffs.

LA NACION