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Al Ettifaq vs. Al Ittihad por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

Al Ettifaq recibe a Al Ittihad en la jornada 10 de la Saudí Pro League en un duelo clave por escalar posiciones en la tabla; todo lo que hay que saber antes del partido

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Al Ettifaq vs. Al Ittihad por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online
Al Ettifaq vs. Al Ittihad por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Ettifaq y Al Ittihad correspondiente a la fecha 10 de la Saudí Pro League se disputará el martes 20 de octubre a las 15.00 h en el Al Ettifaq Club Stadium, ubicado en la ciudad de Dammam.

El momento de los equipos

El presente de ambos conjuntos muestra realidades opuestas tras sus últimos compromisos. Al Ettifaq llega con el ánimo en alza tras conseguir una victoria por 1-0 frente a NEOM en su partido anterior. Por su parte, Al Ittihad atraviesa un momento de recuperación tras una reciente derrota por 3-2 ante Al Hilal, resultado que buscará revertir en su visita a Dammam.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos llegan con la necesidad de consolidar su funcionamiento táctico en esta etapa del torneo. Mientras que Al Ettifaq intentará hacer valer la localía para seguir sumando de a tres, Al Ittihad llega con el objetivo de reponerse rápidamente y mejorar su desempeño tras el traspié ante uno de los líderes del campeonato.

Lo que está en juego

Para Al Ettifaq, el partido representa una oportunidad fundamental para confirmar su buena racha y escalar posiciones en la tabla de la Saudí Pro League. Para Al Ittihad, el duelo es determinante para no alejarse de los puestos de vanguardia y recuperar la confianza necesaria tras la última caída, buscando retomar la senda del triunfo fuera de casa.

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