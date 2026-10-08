Al Fateh vs. Al Ahli por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

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Al Fateh recibe a Al Ahli en la jornada 8 de la Saudí Pro League; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Al Fateh y Al Ahli correspondiente a la jornada 8 de la Saudí Pro League se disputará este viernes 9 de octubre a las 11.55 h en el estadio Maydan Tamweel Aloula, ubicado en la ciudad de Al Ahsa.
El momento de los equipos
Al Fateh llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído 4-2 ante NEOM en su última presentación. Por su parte, Al Ahli afronta el desafío con el ánimo en alto, luego de haber conseguido una victoria por 3-1 frente a Al Hazem en su anterior partido.
Números que anticipan el duelo
El choque presenta realidades opuestas en cuanto a la confianza reciente. Mientras que Al Fateh busca ajustar su rendimiento defensivo tras la última derrota, Al Ahli llega con una racha positiva respaldada por su contundencia en el último tercio de la cancha, evidenciada por los tres tantos marcados en su reciente victoria.
Lo que está en juego
Para Al Fateh, el duelo en el Maydan Tamweel Aloula representa una oportunidad crucial para sumar puntos que le permitan escalar posiciones y dejar atrás el traspié previo. Para Al Ahli, mantener la inercia ganadora es fundamental para consolidarse en la parte alta de la tabla de la Saudí Pro League y mantener la presión sobre sus rivales directos.
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