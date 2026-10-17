Al Fateh vs. Al Khaleej por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Fateh y Al Khaleej, correspondiente a la jornada 10 del Saudí Pro League, se disputará este domingo 18 de octubre a las 15.00 h en el estadio Maydan Tamweel Aloula, ubicado en la ciudad de Al Ahsa.

El presente de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con el ánimo en alza tras sus respectivas victorias en la jornada anterior. Al Fateh arriba al duelo después de haber derrotado a Al Hazem por 3-2 en un encuentro ajustado, mientras que Al Khaleej viene de sumar de a tres frente a Al Fayha, tras imponerse por 2-0.

Antecedentes y rendimiento

Tanto Al Fateh como Al Khaleej buscarán capitalizar el buen momento anímico que atraviesan tras sus recientes triunfos para escalar posiciones en la tabla del certamen saudí. La solidez defensiva mostrada por el visitante en su última presentación será puesta a prueba ante un Al Fateh que llega con la confianza de haber convertido tres goles en su compromiso previo.

Lo que está en juego

El resultado de este partido es fundamental para ambos equipos, ya que los tres puntos en disputa les permitirán consolidar su buen andar en la liga y mejorar su ubicación en la clasificación general de la temporada 2026 antes de afrontar los siguientes compromisos del campeonato.