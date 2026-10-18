Al Fayha vs. Al Ahli, Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Fayha y Al Ahli, correspondiente a la jornada 10 de la Saudí Pro League 2026, se llevará a cabo este lunes 19 de octubre. El compromiso tendrá lugar en el Al Majma’a Sport City Stadium, ubicado en Al Majma'ah, y comenzará a las 12.05 h.

El momento de los equipos

Al Fayha arriba a este compromiso buscando redimirse tras haber sufrido una derrota por 2-0 frente a Al Khaleej en su última presentación. Por el lado de la visita, Al Ahli llega con el ánimo en alza tras una sólida actuación en la fecha pasada, donde logró imponerse por 4-0 ante Al Fateh.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan a esta instancia con realidades opuestas en cuanto a sus resultados más recientes. Mientras que Al Fayha necesita ajustar piezas defensivas tras su caída reciente, Al Ahli buscará capitalizar el impulso ofensivo demostrado en su última victoria para escalar posiciones en el certamen.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla de posiciones de la Saudí Pro League. Al Ahli intentará prolongar su racha ganadora para mantenerse en la parte alta, mientras que Al Fayha buscará sumar de a tres ante su gente para recuperar terreno en la clasificación general.