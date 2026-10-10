Al Fayha vs. Al Riyadh por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Fayha y Al Riyadh, correspondiente a la jornada 8 de la Saudí Pro League, se disputará este domingo 11 de octubre a las 10.40 h en el estadio Al Majma’a Sport City Stadium, ubicado en la ciudad de Al Majma'ah.

El presente de ambos equipos

Al Fayha llega a este compromiso tras haber igualado 0-0 frente a Al Shabab en su última presentación, buscando mejorar su rendimiento reciente. Por otro lado, Al Riyadh arriba con confianza tras una victoria por 2-0 ante Al Kholood en el encuentro previo.

Números y antecedentes

El duelo presenta dos realidades distintas tras los resultados de la jornada anterior: mientras que el local intentará cortar la sequía de goles tras su último empate, el visitante buscará mantener la solidez defensiva que demostró en su victoria más reciente, donde logró mantener su arco en cero.

Lo que está en juego

Sumar de a tres en esta octava fecha es fundamental para ambos equipos, ya que el resultado influirá directamente en sus aspiraciones dentro de la tabla de posiciones de la Saudí Pro League, donde cada punto es vital para consolidarse en esta etapa de la temporada.