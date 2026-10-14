Al Hazem vs. Al Fateh por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Hazem y Al Fateh correspondiente a la novena jornada de la Saudí Pro League se disputará este jueves 15 de octubre a las 12.15 h en el Al-Hazm Club Stadium, ubicado en la ciudad de Ar Rass.

El momento de los equipos

Al Hazem llega al compromiso tras haber igualado 1-1 frente a NEOM en su última presentación. Por su parte, Al Fateh atraviesa una realidad compleja tras caer derrotado por 4-0 ante Al Ahli en la fecha anterior, resultado que buscará revertir en su visita a Ar Rass.

Números que anticipan el duelo

El presente inmediato marca una necesidad de recuperación para ambos conjuntos. Mientras Al Hazem intentará hacer valer la localía para consolidar su juego tras el último empate, Al Fateh deberá ajustar su estructura defensiva tras la reciente goleada sufrida para intentar sumar unidades fuera de casa.

Lo que está en juego

El resultado de este cruce es fundamental para ambos equipos en el marco de la novena jornada del torneo. Para Al Hazem, sumar de a tres significaría un envión anímico necesario para escalar posiciones, mientras que para Al Fateh, el objetivo principal es recuperar la confianza y cortar la racha negativa tras la última derrota.