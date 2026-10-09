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Al Hazem vs. NEOM, Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

Al Hazem recibe a NEOM en la jornada 8 de la Saudí Pro League; todo lo que hay que saber antes del partido

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Al Hazem vs. NEOM, Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online
Al Hazem vs. NEOM, Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Hazem y NEOM, correspondiente a la jornada 8 de la Saudí Pro League, se disputará este sábado 10 de octubre a las 10.50 h en el Al-Hazm Club Stadium, ubicado en la ciudad de Ar Rass.

El presente de los equipos

Al Hazem llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en su última presentación por 3-1 ante Al Ahli. Por su parte, NEOM arriba con el ánimo en alza luego de conseguir una victoria contundente por 4-2 frente a Al Fateh en la fecha anterior.

Antecedentes y rendimiento

El equipo local buscará aprovechar la localía en el Al-Hazm Club Stadium para reencontrarse con el triunfo. NEOM, que llega tras un festival de goles en su último encuentro, intentará mantener la eficacia ofensiva mostrada contra Al Fateh para escalar posiciones en esta etapa del certamen.

Lo que está en juego

Para Al Hazem, sumar de a tres es fundamental para dejar atrás la reciente derrota y escalar en la tabla de posiciones de la Saudí Pro League. NEOM, en tanto, buscará capitalizar su buen momento para consolidar una racha positiva que le permita afianzarse en la clasificación durante esta octava jornada.

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