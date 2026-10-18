Al Hilal vs. Al Hazem por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Hilal y Al Hazem, correspondiente a la jornada 10 de la Saudí Pro League, se disputará este lunes 19 de octubre a las 15.00 h en el estadio Kingdom Arena, ubicado en la ciudad de Riyadh.

El momento de los equipos

Al Hilal llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber logrado una victoria por 3-2 frente a Al Ittihad en su última presentación. Por el contrario, Al Hazem atraviesa una etapa de irregularidad tras caer derrotado por 3-2 ante Al Fateh en la fecha anterior.

Números que anticipan el duelo

El conjunto local busca consolidar su fortaleza en el Kingdom Arena, mientras que Al Hazem intentará revertir su dinámica reciente fuera de casa. Ambos equipos mostraron capacidad goleadora en sus encuentros previos, registrando resultados de alta intensidad en el marcador.

Lo que está en juego

Para Al Hilal, el encuentro representa una oportunidad vital para sumar tres puntos y mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones. Al Hazem, por su parte, necesita sumar para escalar posiciones y dejar atrás el traspié sufrido en la jornada pasada.