Al Hilal vs. Al Ittihad, Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Hilal y Al Ittihad, correspondiente a la jornada 8 de la Saudí Pro League, se disputará este sábado 10 de octubre a las 15.00 h en el Kingdom Arena, ubicado en la ciudad de Riyadh.

El presente de los protagonistas

Ambos conjuntos llegan al choque en un excelente nivel competitivo. Al Hilal arriba tras una contundente victoria por 6-0 ante Al Taawoun, demostrando su poderío ofensivo. Por su parte, Al Ittihad también llega con el ánimo en alto después de haber superado a Al Faisaly por 3-1 en su presentación anterior.

Números a considerar

El duelo presenta a dos de los equipos más sólidos del certamen. La capacidad goleadora de Al Hilal quedó reflejada en su último marcador, mientras que Al Ittihad sostiene una eficacia importante de cara al arco rival, evidenciada en sus tres tantos frente a Al Faisaly.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta determinante para las aspiraciones de ambos en la tabla de posiciones de la Saudí Pro League. Mantener la racha ganadora es el objetivo principal de los dos clubes para consolidar su camino en esta temporada 2026.