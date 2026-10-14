Al Khaleej vs. Al Fayha por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Khaleej y Al Fayha correspondiente a la jornada 9 de la Saudí Pro League se disputará este jueves 15 de octubre a las 11.50 h en el Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, ubicado en la ciudad de Dammam.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan al enfrentamiento tras obtener resultados idénticos en sus presentaciones previas, buscando mejorar su rendimiento en el certamen. Al Khaleej afronta este compromiso luego de empatar 1-1 ante Al Ettifaq, mientras que Al Fayha también viene de igualar con el mismo marcador frente a Al Riyadh.

Números que anticipan el duelo

El duelo en el Prince Mohammed Bin Fahd Stadium representa una oportunidad para que ambos equipos rompan la inercia de sus últimos compromisos. La paridad mostrada recientemente sugiere un encuentro equilibrado en Dammam, donde el factor de la localía será clave para las aspiraciones de Al Khaleej frente a un Al Fayha que llega con una racha de resultados similar.

Lo que está en juego

Para ambos equipos, sumar de a tres en esta novena jornada es fundamental para escalar posiciones en la tabla de la Saudí Pro League y consolidar su estabilidad en el torneo. Un triunfo permitiría a cualquiera de los dos equipos ganar confianza tras los empates cosechados en la fecha anterior.