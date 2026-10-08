Al Kholood vs. Al Qadsiah por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Kholood y Al Qadsiah, correspondiente a la octava jornada de la Saudí Pro League 2026, se disputará este viernes 9 de octubre a las 10.50 h en el Al-Hazm Club Stadium, ubicado en la ciudad de Ar Rass.

El presente de ambos conjuntos

Al Kholood afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en su última presentación por 2-0 frente a Al Riyadh. Por el lado de la visita, Al Qadsiah llega con el objetivo de sumar de a tres luego de igualar 3-3 ante Al Ettifaq en un vibrante enfrentamiento previo.

Estadísticas y antecedentes

El duelo en el Al-Hazm Club Stadium representa una oportunidad fundamental para que ambos equipos encuentren regularidad en la temporada. Si bien Al Kholood busca recuperar solidez defensiva tras su reciente derrota, Al Qadsiah intentará capitalizar el impulso ofensivo demostrado en su último empate para escalar posiciones en la tabla del certamen saudí.

Lo que está en juego

Sumar en esta octava fecha es vital para las aspiraciones de ambos clubes. Mientras que para el local el triunfo es imperativo para alejarse de la parte baja de la clasificación, el conjunto visitante buscará hacerse fuerte fuera de casa para consolidar su proyecto en esta edición de la Saudí Pro League.