Al Qadsiah vs. Al Hilal, Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Qadsiah y Al Hilal correspondiente a la jornada 11 de la Saudí Pro League 2026 se disputará este viernes 23 de octubre a las 15.00 h en el Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, ubicado en la ciudad de Dammam.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con el ánimo en alza tras registrar victorias en sus presentaciones previas. Al Qadsiah viene de imponerse por 1-0 ante Al Taawoun, mientras que Al Hilal también llega de un triunfo por el mismo marcador de 1-0 frente a Al Hazem.

Números que anticipan el duelo

El enfrentamiento en Dammam pone a prueba la solidez de ambos equipos, quienes buscarán aprovechar la inercia positiva lograda en sus últimos encuentros. La paridad en los resultados recientes de ambos clubes sugiere un desarrollo disputado en el Prince Mohammed Bin Fahd Stadium.

Lo que está en juego

Para Al Qadsiah, el desafío radica en sumar puntos valiosos ante un rival de peso en la liga, buscando consolidar su posición en la tabla. Al Hilal, por su parte, intentará mantener su racha ganadora para seguir escalando posiciones en la clasificación de la Saudí Pro League.