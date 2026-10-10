Al Shabab vs. Al Taawoun por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Shabab y Al Taawoun, correspondiente a la jornada 8 de la Saudí Pro League 2026, se disputará este domingo 11 de octubre a las 15.00 h en el estadio SHG Arena, ubicado en la ciudad de Riyadh.

El momento de los equipos

Al Shabab llega a este compromiso tras haber empatado 0-0 ante Al Fayha en su presentación anterior. Por su parte, Al Taawoun buscará recuperarse luego de una dura derrota por 6-0 frente a Al Hilal, intentando mejorar su imagen en este nuevo desafío fuera de casa.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos se encuentran en una instancia temprana de la temporada, donde la regularidad en el juego será fundamental para consolidarse en la tabla de posiciones del campeonato saudí.

Lo que está en juego

Para Al Shabab, el objetivo es aprovechar la localía para sumar de a tres y escalar posiciones tras el reciente empate. Al Taawoun, en tanto, tiene la urgencia de reponerse rápidamente del golpe sufrido en la fecha pasada para evitar quedar relegado en la clasificación general.