Albania vs. San Marino por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Albania y San Marino, correspondiente al grupo C1 de la cuarta jornada de la Liga de Naciones 2026, se disputará este martes 6 de octubre a las 15.45 h en el estadio Arena Kombetare, ubicado en la ciudad de Tirana.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan al compromiso con la necesidad de revertir su presente tras resultados adversos en sus presentaciones anteriores. Albania buscará recuperarse después de haber caído por 2-1 frente a Finlandia, mientras que San Marino llega al duelo en Tirana tras sufrir una derrota por 4-0 ante Bielorrusia.

Números que anticipan el duelo

El partido presenta un escenario de búsqueda de regularidad para ambos seleccionados. Mientras Albania intentará aprovechar su condición de local en el Arena Kombetare para reencontrarse con el triunfo, San Marino intentará mejorar su desempeño defensivo tras la goleada recibida en su último enfrentamiento, buscando sumar puntos clave en el cierre de esta etapa de grupos.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta determinante para las aspiraciones de ambos en el grupo C1. Los tres puntos en disputa son fundamentales para las posiciones en la tabla de clasificación, donde tanto el conjunto albanés como el equipo sanmarinense intentarán escalar posiciones y mejorar su registro en el certamen continental.