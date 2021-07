Aldosivi - Racing, por el Torneo 2021: horario, TV y formaciones

Racing visitará este martes a Aldosivi de Mar del Plata en busca de su primer triunfo en el campeonato local, en un encuentro válido por la tercera jornada del Torneo 2021 de la Liga Profesional de Fútbol de Primera División. El partido se jugará desde las 18.45 en el estadio José María Minella de Mar del Plata, con el arbitraje de Pablo Echavarría y transmisión de TNT Sports.

La Academia viene de dos empates consecutivos (0-0 ante Vélez y Gimnasia y Esgrima La Plata), cuenta con dos puntos y se ubica en el 17mo. lugar de la tabla de posiciones. El entrenador Juan Antonio Pizzi, resistido por una parte de los hinchas albicelestes, realizará algunas modificaciones respecto del equipo que igualó sin goles en la fecha pasada ante el Lobo.

Diego Izquierdo - Telam

En la zona defensiva Juan Cáceres volverá a ocupar el lateral derecho en reemplazo de Iván Pillud, mientras que en el mediocampo Leonel Miranda entrará en lugar de Anibal Moreno. El delantero Javier Correa volverá a arrancar como titular junto a Enzo Copetti. E ingresará Lisandro López, el máximo referente del plantel actual.

“Pizzi me dijo lo mismo que a la prensa: que todavía no me veía a la altura de mis compañeros. Pensaba que había estado mucho tiempo parado. Le expliqué que no, pero igual me dijo que no me veía a la altura”, había dicho Licha tras el 0-0 ante Gimnasia. Esas críticas movieron el mapa. Y el delantero será titular ante Aldosivi. En la práctica de este lunes se lo vio dentro del once que paró el entrenador.

El Tiburón marplatense, por su parte, venció por 1 a 0 a Platense en la fecha pasada, mientras que en el debut cayó por 2 a 0 ante Patronato, por lo que se posiciona en el duodécimo lugar con tres puntos.

El técnico Fernando Gago le podría dar la titularidad a Lautaro Guzmán, autor del gol del triunfo ante el “Calamar” en reemplazo Malcom Braida en la zona del mediocampo. Además, Pablo Becker podría entrar en lugar de Francisco Pancho Cerro, quien salió con una molestia muscular en el partido previo.

Probables formaciones

José Devecchi; Emanuel Iñiguez, Fabricio Coloccini, Emiliano Insúa y Emanuel Insúa; Lautaro Guzmán, Pablo Becker, Francisco Grahl y Leandro Maciel; Federico Andrada y Martín Cauteruccio. DT: Fernando Gago. Racing: Gabriel Arias; Juan José Cáceres, Mauricio Martínez, Nery Domínguez, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno; Enzo Copetti, Lisandro López, Tomás Chancalay; Javier Correa. DT: Juan Pizzi.

